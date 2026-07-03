Ülkede 10 gündür kayıp olarak aranan adam bakın nereden çıktı - Son Dakika
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Ülkede 10 gündür kayıp olarak aranan adam bakın nereden çıktı

Ülkede 10 gündür kayıp olarak aranan adam bakın nereden çıktı
03.07.2026 20:07
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İngiltere'de 10 gündür kayıp olarak aranan bir futbol taraftarı, İspanya'daki bir gece kulübünde ortaya çıktı. Kayıp olarak arandığının farkında olmayan adam, "Dünya Kupası'nı izlemeye gitmiştim. Gana maçından sonra kısa bir tatil için buraya geldim. Burada da telefonumu kaybettim. Arandığımı bilmiyordum'' dedi.

İngiltere’de tam 10 gündür her yerde kayıp olarak aranan ve hayatından endişe edilen futbol taraftarı, İspanya’da bir gece kulübünde eğlenirken bulundu. Günlerdir kendisinden haber alamayan ailesinin ve polis ekiplerinin seferber olduğu adamın, kayıp olarak arandığından zerre kadar haberi olmadığı ortaya çıktı.

TELEFONUNU KAYBEDİNCE DÜNYADAN KOPTU

Dünya Kupası maçlarını izlemek için yola çıkan ve ardından sırra kadem basan çılgın taraftar, İspanya'da sağ salim bulunmasının ardından şaşkınlığını gizleyemedi. Günlerdir manşetlerde olduğunu kulüpteki insanların kendisini tanımasıyla öğrenen adam, yaşadığı süreci "Herkesin beni aradığından tamamen habersizdim. Dünya Kupası'nı izlemeye gitmiştim. Gana maçından sonra kısa bir tatil yapmak için buraya, İspanya'ya geldim. Gelir gelmez de şanssız bir şekilde telefonumu kaybettim. Kimseyle iletişim kuramayınca burada kendi halimde tatilime devam ettim. Arandığımı gerçekten bilmiyordum." sözleriyle anlattı. 

''YÜZYILIN TATİL KAÇAMAĞI''

İngiliz polisinin İspanyol yetkililerle koordineli yürüttüğü arama çalışmaları, bu ilginç tesadüfle mutlu sonla bitti. Telefonu olmadığı için ailesinin paniklediğini akıl edemeyen taraftarın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. "Yüzyılın tatil kaçamağı" olarak yorumlanan olay sonrası, taraftarın ülkesine dönmek üzere yola çıkacağı belirtildi.

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Son Dakika Dünya Kupası Ülkede 10 gündür kayıp olarak aranan adam bakın nereden çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Adamlar vizesiz pasaportsuz dunyayi geziyorlar 0 0 Yanıtla
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