Kılıçdaroğlu'ndan Göktaş'a Tepki - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Göktaş'a Tepki

Kılıçdaroğlu\'ndan Göktaş\'a Tepki
03.07.2026 01:38
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Kılıçdaroğlu, komedyen Göktaş'ın gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi ve özgür bırakılmasını istedi.

(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, komedyen Deniz Göktaş'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Arkadan kelepçelenip bu görüntülerin paylaşılması kabul edilemez. Deniz özgür olmalı" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, komedyen Deniz Göktaş'ın ters kelepçeyle gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüye sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu görüntüyü kahrolarak izledim. Deniz Göktaş hakkındaki soruşturmaya rağmen, sırtında çantası, üzerinde tişörtüyle ülkesine geri dönmüş. Varsa bir şikayet, ifadesini alır, sonra serbest bırakırsın. Kaçma şüphesi olmadığı açık değil mi? Arkadan kelepçelenip bu görüntülerin paylaşılması kabul edilemez. Deniz özgür olmalı."

Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Politika, Güncel, Sanat, Son Dakika

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