Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı - Son Dakika
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Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı

Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı
03.07.2026 18:45
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Komedyen Deniz Göktaş'ın stand up gösterisi nedeniyle "dini değerleri aşağılama" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından Cem Yılmaz'dan dikkat çeken bir hareket geldi. Cem Yılmaz, Twitter hesabını sıfırlayıp tüm paylaşımlarını kaldırdı.

Stand-up gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş, yurt dışı seyahatinden dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen Göktaş’ın savcılık ifadesi alındı.

DENİZ GÖKTAŞ TUTUKLANDI

Savcılık, şüpheliyi tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlikte sorgusu tamamlanan Deniz Göktaş’ın, "Dini değerleri alenen aşağılama" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla tutuklanmasına karar verildi.

CEM YILMAZ TÜM PAYLAŞIMLARINI KALDIRDI

Deniz Göktaş'ın tutuklanmasının ardından Cem Yılmaz'dan dikkat çeken bir hareket geldi. Yılmaz, Twitter hesabını sıfırladı. Yılmaz'ın Twitter hesabına girenler ünlü komedyenin tüğm paylaşımlarını kaldırdığı görüldü.

Cem Yılmaz, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Cem Yılmaz Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı - Son Dakika

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