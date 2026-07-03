Stand-up gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş, yurt dışı seyahatinden dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen Göktaş’ın savcılık ifadesi alındı.
Savcılık, şüpheliyi tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlikte sorgusu tamamlanan Deniz Göktaş’ın, "Dini değerleri alenen aşağılama" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla tutuklanmasına karar verildi.
Deniz Göktaş'ın tutuklanmasının ardından Cem Yılmaz'dan dikkat çeken bir hareket geldi. Yılmaz, Twitter hesabını sıfırladı. Yılmaz'ın Twitter hesabına girenler ünlü komedyenin tüğm paylaşımlarını kaldırdığı görüldü.
Son Dakika › Cem Yılmaz › Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı - Son Dakika
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