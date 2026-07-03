Beşiktaş\'tan Sertaç Şanlı\'ya veda: Fenerbahçe\'ye geri dönüyor

Gelecek sezon EuroLeague'de mücadele edecek olan Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi kadro planlamasına devam ediyor.

SERTAÇ ŞANLI İLE YOLLAR AYRILDI

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Sertaç Şanlı ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Erkek basketbol takımımızın sporcusu Sertaç Şanlı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sertaç Şanlı’ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

DUBAI'DEN BEŞİKTAŞ'A GELMİŞTİ

Ocak ayında Dubai Basketbol Takımı'ndan ayrılarak Beşiktaş'a imza atan Sertaç Şanlı, takımıyla Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonu 2. tamamladı.

FENERBAHÇE İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Öte yandan Sertaç Şanlı'nın yeni takımı da netleşti. Deneyimli milli oyuncu, eski takımlarından Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içerisinde resmileşmesi bekleniyor.