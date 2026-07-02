Beylikdüzü'nde Silahlı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beylikdüzü'nde Silahlı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti

02.07.2026 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Beylikdüzü'nde silahla yaralanan genç, direksiyon başında bilincini kaybetti ve öldü.

İstanbul Beylikdüzü'nde kaza yaptığı sanılan gencin silahla vurulduğu ve direksiyon başında bilincini kaybettiği ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Baran Yusuf Dağdeviren husumet yaşadığı kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Dağdeviren, kendi kullandığı araçla hastaneye gitmeye çalıştı. Bir süre sonra direksiyon başında bilincini kaybeden Dağdeviren, park halindeki araçlara çarptı. Yardıma koşan vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Dağdeviren hayatını kaybederken, silahla karnından yaralandığı ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlathı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beylikdüzü, İstanbul, 3. Sayfa, Yaşam, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde Silahlı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da sıcak hava bunalttı: Kimi denizde serinledi kimi gölgelik alanda dinlendi İstanbul'da sıcak hava bunalttı: Kimi denizde serinledi kimi gölgelik alanda dinlendi
Kasklı saldırgan kovaladığı şahsı bacağından vurup kaçtı Kasklı saldırgan kovaladığı şahsı bacağından vurup kaçtı
Acun Ilıcalı’dan Talisca bombası Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası
Yunanistan’da iktidar partisi yöneticisinin annesinin öldüğü saldırıya ilişkin kınama mesajları yayımlandı Yunanistan'da iktidar partisi yöneticisinin annesinin öldüğü saldırıya ilişkin kınama mesajları yayımlandı
Antalya’da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga Antalya'da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga
Vinç operatörü 40 metre yükseklikte namaz kılıp çalışmaya devam etti Vinç operatörü 40 metre yükseklikte namaz kılıp çalışmaya devam etti

18:58
Tepki çığ gibi Süper Lig’in yıldız golcüsü, Galatasaray formasıyla antrenman yaptı
Tepki çığ gibi! Süper Lig'in yıldız golcüsü, Galatasaray formasıyla antrenman yaptı
18:54
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi
18:46
Özgür Özel’e Madımak’ta soğuk duş
Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş
17:59
Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü
Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü
16:37
Altında rüzgar tersine döndü
Altında rüzgar tersine döndü
16:01
Ankara’daki zirve öncesi Trump’tan NATO çıkışı 5 ülkenin ismini verdi
Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 19:28:17. #7.13#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Silahlı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.