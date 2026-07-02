Venezuela'da Deprem Anı Görüntüleri

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremler sırasında La Guaira eyaletindeki Caribe bölgesinde bulunan bir binanın saniyeler içinde yerle bir olduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Venezuela'da art arda meydana gelen ve büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, afete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası kayıtlarında, depremlerden en ağır şekilde etkilenen La Guaira eyaletindeki Caribe bölgesinde çok katlı bir binanın saniyeler içinde yerle bir olduğu anlar yer aldı. Binanın çökmesinin ardından çevreyi yoğun bir toz bulutunun kapladığı görüldü.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, 24 Haziran'da 39 saniye arayla art arda meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 295'e, yaralı sayısının ise 11 binin üzerine çıktığını açıklamıştı. - LA GUAİRA