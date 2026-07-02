Küme düşmekten son anda kurtulan Tottenham'dan çılgın hamle! 100 milyon Euro'luk rekor imza - Son Dakika
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Küme düşmekten son anda kurtulan Tottenham'dan çılgın hamle! 100 milyon Euro'luk rekor imza

Küme düşmekten son anda kurtulan Tottenham\'dan çılgın hamle! 100 milyon Euro\'luk rekor imza
02.07.2026 22:13
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Geride kalan sezonda küme düşmekten son anda kurtulan Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur, West Ham United forması giyen 21 yaşındaki Portekizli orta saha Mateus Fernandes'i 100 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı. Tottenham, bu bonservisle kulüp tarihinin en pahalı imzasına ulaştı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, son haftada kümede kalmayı başarmasının ardından kulüp tarihinin en pahalı transferine imza atarak büyük bir yankı uyandırdı. 

TOTTENHAM'DAN DEV HAMLE

Kuzey Londra temsilcisi, West Ham United forması giyen 21 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Mateus Fernandes'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Küme düşmekten son anda kurtulan Tottenham'dan çılgın hamle! 100 milyon Euro'luk rekor imza

100 MİLYON EURO'LUK İMZA

İngiliz basınında yer alan detaylara göre Tottenham, bu transfer için West Ham United'a 100 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu astronomik rakamla birlikte genç yıldız, Ağustos 2024'te Dominic Solanke için ödenen 75 milyon Euro'luk eski rekoru geride bırakarak Tottenham tarihinin en pahalı futbolcusu unvanını ele geçirdi.

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Son Dakika Spor Küme düşmekten son anda kurtulan Tottenham'dan çılgın hamle! 100 milyon Euro'luk rekor imza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küme düşmekten son anda kurtulan Tottenham'dan çılgın hamle! 100 milyon Euro'luk rekor imza - Son Dakika
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