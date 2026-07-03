Çekmeköy'deki alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Kafede oturan kadın yaralandı - Son Dakika
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Çekmeköy'deki alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Kafede oturan kadın yaralandı

03.07.2026 19:56
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İstanbul Çekmeköy'deki Metrogarden AVM'de 53 yaşındaki bir kadın silahlı saldırıya uğradı. Bir kafede otururken araçla gelen iki saldırgan tarafından kurşun yağmuruna tutulan kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. Vücuduna iki kurşun isabet eden kadın hastaneye kaldırılırken, 19 yaşındaki bir gencin de hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

İstanbul Çekmeköy’deki Metrogarden AVM'de bulunan bir kafede oturan 53 yaşındaki kadın, araçla gelen iki saldırganın silahlı saldırısına uğradı.

VÜCUDUNA İKİ KURŞUN İSABET ETTİ

Vücuduna iki kurşun isabet eden kadın kanlar içinde yere yığılırken, olay sırasında çevrede bulunan 19 yaşındaki bir genç de hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı kadını ve genci ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, saldırının ardından araçla kaçan iki şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı inceleme ve arama çalışması başlattı.

Alışveriş, Çekmeköy, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Çekmeköy Çekmeköy'deki alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Kafede oturan kadın yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Ulke nufusu 90 100 milyon ruhsatli silah sayisi 30 milyon her uc kisiden biri silahli ulkede 0 0 Yanıtla
  • yol yolcu yol yolcu :
    beyniyle başka organları yer değiştirenler yine iş başında.bu coğrafyanın kadınlarının işi zor. 0 0 Yanıtla
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