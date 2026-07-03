İneğin Doğumu Dağda Gerçekleşti - Son Dakika
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İneğin Doğumu Dağda Gerçekleşti

03.07.2026 21:48
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Elmadağ'da kaybolan inek, arazide doğum yaparken bulundu. Besici buzağıyı geri getirdi.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde çiftliğe dönmeyen inek, sahibi tarafından arazide doğum yapmış şekilde bulundu.

Olay, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana geldi. Bir inek yayılım için çiftlikten çıktı. Gece ineğin çiftliğe dönmediğini fark eden besici sabah ineğini aramaya başladı. Besici, ineğini bir arazide doğum yapmış halde buldu. Buzağıyı ve ineği çiftliğe götüren besici, "Yayılımda olan ineğimiz akşam eve gelmedi. Gittik yakaladık dağın başında. Annesi gelmemiş doğum yapmış. Bir tane dişi buzağımız oldu, dağdan getirdik" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, 3. Sayfa, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre İneğin Doğumu Dağda Gerçekleşti - Son Dakika

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