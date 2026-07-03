İneğin Doğumu Dağda Gerçekleşti

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde çiftliğe dönmeyen inek, sahibi tarafından arazide doğum yapmış şekilde bulundu.

Olay, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana geldi. Bir inek yayılım için çiftlikten çıktı. Gece ineğin çiftliğe dönmediğini fark eden besici sabah ineğini aramaya başladı. Besici, ineğini bir arazide doğum yapmış halde buldu. Buzağıyı ve ineği çiftliğe götüren besici, "Yayılımda olan ineğimiz akşam eve gelmedi. Gittik yakaladık dağın başında. Annesi gelmemiş doğum yapmış. Bir tane dişi buzağımız oldu, dağdan getirdik" diye konuştu. - ANKARA