Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye ''99 puan'' göndermesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye ''99 puan'' göndermesi

03.07.2026 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Terim, Dursun Özbek ve Okan Buruk'un katıldığı Bodrum Galatasaraylılar Derneği'nin yemeğinde Fenerbahçe ve İsmail Kartal'a göndermeli bir video paylaşıldı. Videoda, İsmail Kartal'ın ''99 puan'' sözleri ön plana çıkarıldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen "26. Şampiyonluk Gecesi", sarı-kırmızılı camiayı bir araya getirdi. 

GALATASARAY'DA ŞAMPİYONLUK COŞKUSU

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray’ın eski teknik direktörü Fatih Terim ile futbolcular Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün’ün katıldığı gecede 26. şampiyonluk kutlanırken, yeni sezon öncesi hedefler de paylaşıldı.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Bodrum Galatasaraylılar Derneği'nin yemeğinde Fenerbahçe ve İsmail Kartal'a göndermeli bir video paylaşıldı. Videoda, İsmail Kartal'ın ''99 puan'' sözleri ön plana çıkarıldı. Bu video kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim alırken, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından tepki gördü. 

İsmail Kartal, Dursun Özbek, Fatih Terim, Galatasaray, Fenerbahçe, Okan Buruk, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye ''99 puan'' göndermesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir devir sona erdi İspanya futbolunun efsanesi kramponlarını astı Bir devir sona erdi! İspanya futbolunun efsanesi kramponlarını astı
Güney Afrika’da otobüs kazası: 16 ölü Güney Afrika'da otobüs kazası: 16 ölü
Burdur’da aracın içinde hareketsiz bulunan genç hastanede hayatını kaybetti Burdur'da aracın içinde hareketsiz bulunan genç hastanede hayatını kaybetti
Uzman erbaş kanunu yasalaştı Sözleşmeli erlere kamuda istihdam imkanı Uzman erbaş kanunu yasalaştı! Sözleşmeli erlere kamuda istihdam imkanı
Buca’da belediye işçisinin ölümüne neden olan feci kaza kamerada Buca'da belediye işçisinin ölümüne neden olan feci kaza kamerada
Deniz Göktaş’a ters kelepçe takılması Kılıçdaroğlu’nu da kızdırdı Deniz Göktaş'a ters kelepçe takılması Kılıçdaroğlu'nu da kızdırdı
Çorum’da uzun süredir görüşmediği babasının evine tüfekle ateş açtı Çorum'da uzun süredir görüşmediği babasının evine tüfekle ateş açtı
9013’teki golleri iptal edilip elendiler Portekiz-Hırvatistan maçında nefes kesen son 90+13'teki golleri iptal edilip elendiler! Portekiz-Hırvatistan maçında nefes kesen son
İsrail’den İran heyetine suikast hamlesi Trump yönetimi son anda engellemiş İsrail'den İran heyetine suikast hamlesi! Trump yönetimi son anda engellemiş

23:11
Senegal’de kriz patlak verdi: O olduğu sürece milli takıma gelmem
Senegal'de kriz patlak verdi: O olduğu sürece milli takıma gelmem
22:49
Suriye’de askeri havaalanı yakınında mayın patlaması sonucu 5 kişi öldü
Suriye'de askeri havaalanı yakınında mayın patlaması sonucu 5 kişi öldü
22:30
“Futbolcu olmasaydınız ne yapmak isterdiniz“ sorusuna Fatih Tekke’den şaşırtan yanıt
"Futbolcu olmasaydınız ne yapmak isterdiniz?" sorusuna Fatih Tekke'den şaşırtan yanıt
21:30
Fenerbahçe’den ayrılan Dyshawn Pierre, ezeli rakibe imza attı
Fenerbahçe'den ayrılan Dyshawn Pierre, ezeli rakibe imza attı
21:21
İstanbul’da erkeklere tacizde bulunan kadın sağlık kuruluşuna sevk edildi
İstanbul'da erkeklere tacizde bulunan kadın sağlık kuruluşuna sevk edildi
20:45
100 milyon ton kaya ile deniz doldurularak Trabzon’a yeni havalimanı inşa edilecek
100 milyon ton kaya ile deniz doldurularak Trabzon'a yeni havalimanı inşa edilecek
20:32
“Akademisyenle fotoğraf çektirmeyen Boğaziçili öğrenciye ceza“ iddiası
"Akademisyenle fotoğraf çektirmeyen Boğaziçili öğrenciye ceza" iddiası
18:45
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı
16:55
Depremde 123 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi’ne ilişkin davada karar çıktı
Depremde 123 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi'ne ilişkin davada karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 23:42:20. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye ''99 puan'' göndermesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.