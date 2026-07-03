Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye ''99 puan'' göndermesi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen "26. Şampiyonluk Gecesi", sarı-kırmızılı camiayı bir araya getirdi.

GALATASARAY'DA ŞAMPİYONLUK COŞKUSU

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray’ın eski teknik direktörü Fatih Terim ile futbolcular Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün’ün katıldığı gecede 26. şampiyonluk kutlanırken, yeni sezon öncesi hedefler de paylaşıldı.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Bodrum Galatasaraylılar Derneği'nin yemeğinde Fenerbahçe ve İsmail Kartal'a göndermeli bir video paylaşıldı. Videoda, İsmail Kartal'ın ''99 puan'' sözleri ön plana çıkarıldı. Bu video kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim alırken, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından tepki gördü.