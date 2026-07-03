Mısır, Avustralya\'yı penaltılarla devirdi

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Avusturya ile Mısır karşı karşıya geldi. Dallas'taki AT&T Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Mısır, penaltılarda 4-2 kazandı.

MISIR ATTI, AVUSTRALYA YAKALADI

Mısır, mücadelenin 13. dakikasında Ashour ile öne geçti ve karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 üstün tamamladı. İkinci yarıya iyi başlayan Avustralya, Hany'nin 55. dakikada kendi kalesine attığı golle skora denge getirdi. Mücadelenin normal süresi 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Uzatmalara giden maçta da gol sesi çıkmadı ve penaltılara geçildi.

PENALTILARIN KAZANANI MISIR

Büyük bir heyecana sahne olan penaltı vuruşlarında rakibini 4-2 mağlup eden Mısır, adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Mısır'ın son 16 turundaki rakibi Arjantin - Yeşil Burun eşleşmesinin galibi olacak. Avustralya ise turnuvaya veda etti.