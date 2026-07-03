ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da devlet töreni düzenleniyor.
İran'ın başkenti Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve saygı duruşuyla başladı. Taziyeye yaklaşık 100 ülkeden hükümet ve meclis başkanları, dışişleri bakanları ve hükümetlerin özel temsilcileri katılım sağladı. Tören alanında geniş güvenlik önlemleri alınırken, yas merasimleri devam ediyor.
Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın, Hamaney’in cenazesinin önünde dua okurken gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Son Dakika › İran › İranlı liderler Hamaney’in tabutu başında gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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