İranlı liderler Hamaney’in tabutu başında gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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İranlı liderler Hamaney’in tabutu başında gözyaşlarına boğuldu

03.07.2026 19:11
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ABD ve İsrail'in düzenlediği ortak saldırıda hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da dev bir devlet töreni düzenleniyor. İmam Humeyni Musalla Camisi'nde gerçekleştirilen yas merasimine yaklaşık 100 ülkeden üst düzey hükümet temsilcileri katıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan törende, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın tabut başında dua ederken gözyaşlarını tutamadığı anlar kameraya yansıdı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da devlet töreni düzenleniyor.

100 ÜLKEDEN TEMSİLCİ KATILDI

İran'ın başkenti Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve saygı duruşuyla başladı. Taziyeye yaklaşık 100 ülkeden hükümet ve meclis başkanları, dışişleri bakanları ve hükümetlerin özel temsilcileri katılım sağladı. Tören alanında geniş güvenlik önlemleri alınırken, yas merasimleri devam ediyor.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın, Hamaney’in cenazesinin önünde dua okurken gözyaşlarını tutamadığı görüldü. 

Ali Hamaney, İsrail, Güncel, Dünya, Tören, İran, Son Dakika

Son Dakika İran İranlı liderler Hamaney’in tabutu başında gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İranlı liderler Hamaney’in tabutu başında gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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