Fenerbahçe\'de Ake\'den sonra bir uçak daha inecek! Bu kez de Madrid\'den

Süper Lig’de şampiyonluk hedefleyen ve şu ana kadar transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe, durmaya niyetli değil. Savunma hattını Nathan Ake transferiyle güçlendirerek büyük bir sükse yapan sarı-lacivertliler, gözünü şimdi de hücum hattına dikti.

YENİ HEDEF BRAHIM DIAZ

Kanat bölgesini dünya çapında bir isimle takviye etmek isteyen yönetimin listesindeki ilk sırayı Mason Greenwood alıyor. Ancak Fenerbahçe’nin asıl bombası İspanya’dan gelebilir. Sarı-lacivertli kurmayların, Real Madrid forması giyen Brahim Diaz için de resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

FENERBAHÇE'YE SICAK İDDİASI

Real Madrid'in geniş kadrosunda rotasyon oyuncusu olmaktan sıkılan ve düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen 26 yaşındaki yıldız oyuncunun, Fenerbahçe’nin projesine ve gelecek teklife oldukça sıcak bakabileceği iddia edildi.

11 GOLLÜK KATKI

Geçtiğimiz sezon La Liga devi ile tüm kulvarlarda 42 maçta oynayan Diaz, 2 gol ve 9 asistlik bir katkı sundu. Faslı futbolcunun Real Madrid'le 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi devam ediyor.