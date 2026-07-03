Fenerbahçe'de Ake'den sonra bir uçak daha inecek! Bu kez de Madrid'den - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Ake'den sonra bir uçak daha inecek! Bu kez de Madrid'den

Fenerbahçe\'de Ake\'den sonra bir uçak daha inecek! Bu kez de Madrid\'den
03.07.2026 21:00
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Nathan Ake'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Kanat bölgesi için Mason Greenwood'u ön planda tutan Fenerbahçe'nin, Brahim Diaz için de teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Düzenli forma giymek isteyen Diaz'ın Fenerbahçe'den gelecek teklife sıcak bakabileceği iddia edildi.

Süper Lig’de şampiyonluk hedefleyen ve şu ana kadar transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe, durmaya niyetli değil. Savunma hattını Nathan Ake transferiyle güçlendirerek büyük bir sükse yapan sarı-lacivertliler, gözünü şimdi de hücum hattına dikti.

YENİ HEDEF BRAHIM DIAZ

Kanat bölgesini dünya çapında bir isimle takviye etmek isteyen yönetimin listesindeki ilk sırayı Mason Greenwood alıyor. Ancak Fenerbahçe’nin asıl bombası İspanya’dan gelebilir. Sarı-lacivertli kurmayların, Real Madrid forması giyen Brahim Diaz için de resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

FENERBAHÇE'YE SICAK İDDİASI

Real Madrid'in geniş kadrosunda rotasyon oyuncusu olmaktan sıkılan ve düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen 26 yaşındaki yıldız oyuncunun, Fenerbahçe’nin projesine ve gelecek teklife oldukça sıcak bakabileceği iddia edildi. 

11 GOLLÜK KATKI

Geçtiğimiz sezon La Liga devi ile tüm kulvarlarda 42 maçta oynayan Diaz, 2 gol ve 9 asistlik bir katkı sundu. Faslı futbolcunun Real Madrid'le 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi devam ediyor. 

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Ake'den sonra bir uçak daha inecek! Bu kez de Madrid'den - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Ake'den sonra bir uçak daha inecek! Bu kez de Madrid'den - Son Dakika
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