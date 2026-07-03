Fenerbahçe, Nathan Ake’yi kadrosuna kattı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Nathan Ake’yi kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Nathan Ake’yi kadrosuna kattı
03.07.2026 17:41  Güncelleme: 18:12
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Fenerbahçe, Manchester City forması giyen Nathan Ake’yi kadrosuna kattı. Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer, transferi Fenerbahçe radyosunda açıklayarak "Başarılı stoperlerimiz var ama eksiğimiz sol stoper. Uzun çalışmalar sonrası, dünyada sayılı ve 20'den fazla kupa kaldırmış kardeşimizi kadroya kattık. Nathan Ake, Fenerbahçe'de!" dedi.

Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer, Fenerbahçe radyosuna özel açıklamalarda bulunarak sürpriz bir transferi açıkladı. 

NATHAN AKE FENERBAHÇE'DE

Manchester City forması giyen Hollandalı savunma oyuncusu Nathan Ake'nin transferini açıklayan Cihan Kamer, "Başarılı stoperlerimiz var ama eksiğimiz sol stoper. Uzun çalışmalar sonrası, dünyada sayılı ve 20'den fazla kupa kaldırmış kardeşimizi kadroya kattık. Nathan Ake, Fenerbahçe'de!" dedi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü, Manchester City forması giyen Nathan Ake’yi kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Ake ile anlaşmaya varmış ve futbolcu ile sözleşme imzalamıştır. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncumuz, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır." denildi. 

Fenerbahçe, Nathan Ake’yi kadrosuna kattı

SEZON PERFORMANSI

Ake geride bıraktığımız sezon Manchester City formasıyla 32 maçta süre aldı. 31 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi. 

Cihan Kamer, Nathan Ake, Manchester, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Nathan Ake’yi kadrosuna kattı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • yusuf ÇAKMAK yusuf ÇAKMAK:
    aziz baba dedik yap bi güzellik 0 0 Yanıtla
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