Galatasaray’ın hazırlık maçı programı belli oldu! Aralarında bir Avrupa devi de var - Son Dakika
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Galatasaray’ın hazırlık maçı programı belli oldu! Aralarında bir Avrupa devi de var

03.07.2026 20:33
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Galatasaray hazırlık maçları kapsamında AC Monza ve Venezia FC ile Avusturya'da, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Villarreal ile de İstanbul'da karşılaşacak.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 23 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak. 

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılılar, ilk hazırlık maçını 24 Temmuz Cuma günü Raiffeisen Arena'da AC Monza ile oynayacak. Aslan, ikinci hazırlık karşılaşmasında 27 Temmuz Pazartesi günü Venezia FC ile Hofmann Personal Stadion'da oynanacak.

Galatasaray’ın hazırlık maçı programı belli oldu! Aralarında bir Avrupa devi de var

SON MAÇ VILLARREAL'E KARŞI 

Galatasaray, üçüncü maçta ise geride kalan sezonu İspanya'da 3. tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi bileti alan Villarreal CF ile RAMS Park’ta 8 Ağustos Cumartesi günü saat mücadele edecek. Kulüpten yapılan açıklamada, diğer hazırlık müsabakalarıyla ilgili duyuruların ilerleyen günlerde yapılacağı belirtildi.

Galatasaray’ın hazırlık maçı programı belli oldu! Aralarında bir Avrupa devi de var

Galatasaray'ın belirlenen programının TSİ şu şekilde:

24 Temmuz Cuma:

21.00 Galatasaray - AC Monza (Raiffeisen Arena)

27 Temmuz Pazartesi:

21.00 Galatasaray - Venezia FC (Hofmann Personal Stadion)

8 Ağustos Cumartesi:

21.00 Galatasaray - Villarreal (RAMS Park)

Galatasaray, Villarreal, Avusturya, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray’ın hazırlık maçı programı belli oldu! Aralarında bir Avrupa devi de var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Enes Erdoğan Enes Erdoğan:
    Bu nasıl bir haber başlığı ya Avrupa devi diye Villarreal mi kast ediyorsunuz ? 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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