Beşiktaş, Ouattara ile 4 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Ouattara ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Ouattara ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
02.07.2026 21:38
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Beşiktaş, Monaco’dan Kassoum Ouattara’yı kadrosuna kattığını açıkladı. Fransız futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki ilk dış transfer hamlesini resmen gerçekleştirdi. 

OUATTARA, BEŞİKTAŞ'TA

Siyah-beyazlılar, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'nun formasını giyen genç sol bek Kassoum Ouattara'yı renklerine bağladı.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Transferi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) ve kamuoyuna duyuran Beşiktaş Kulübü, Fransız futbolcuyla 4 yıllık anlaşma sağlandığını belirtti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kassoum Ouattara'nın nihai transferi hususunda AS Monaco ile anlaşmaya varılmış ve oyuncu ile 2029-30 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 24 resmi maça çıkan genç sol bek, sahada kaldığı 1.363 dakikada takım arkadaşlarına 4 asistlik bir katkı sağladı.

OUATTARA KİMDİR?

Futbol kariyerine Montrouge altyapısında adım atan 21 yaşındaki başarılı sol bek, ardından Amiens ve son olarak Monaco formalarını terletti. Fransa U21 Milli Takımı'nda da 3 kez görev alan genç yeteneğin güncel piyasa değerinin 12 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor. Beşiktaş, bu transferle hem savunmanın solunu güçlendirdi hem de gelecek vaadeden önemli bir ismi kadrosuna katmış oldu.

Beşiktaş, Fransız, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Ouattara ile 4 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

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