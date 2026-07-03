Çankaya Belediye Başkanı\'nın özel kalem müdürü gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Yeni operasyon kapsamında Ankara Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal gözaltına alındı. Hakkında işlem başlatılan Köksal'ın emniyetteki ifade sürecinin ve adli işlemlerinin halen sürdüğü öğrenildi.