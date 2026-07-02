İnegöl'de Çakmak Yüklü Araçta Yangın - Son Dakika
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İnegöl'de Çakmak Yüklü Araçta Yangın

İnegöl\'de Çakmak Yüklü Araçta Yangın
02.07.2026 17:18
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Park halindeki çakmak yüklü araçta çıkan yangın, patlamalarla paniğe neden oldu. Araç kullanılamaz hale geldi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki çakmak yüklü hafif ticari araçta çıkan yangın, peş peşe patlamalarla çevrede paniğe yol açtı. İtfaiyecilerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi'nde, saat 15.30 sıralarında, yangın çıktı. Park halindeki çakmak yüklü 16 BKE 953 plakalı hafif ticari araç, belirlenemeyen nedenle alev aldı. Büyüyen yangın, tüm aracı sardı. Araçtaki çakmakların art arda patlaması ise çevrede paniğe neden oldu.

2 OTOMOBİL DE ZARAR GÖRDÜ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahale edip alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araç ise tamamen yanıp kullanılamaz hale geldi. Patlamalar sırasında çevredeki 2 otomobil de zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İnegöl, Güncel, Yaşam, Olay, Son Dakika

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