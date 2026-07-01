Fred, Fenerbahçe'deki geleceğini resmen açıkladı - Son Dakika
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Fred, Fenerbahçe'deki geleceğini resmen açıkladı

01.07.2026 20:15
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Fenerbahçe'deki geleceği tartışılan Brezilyalı futbolcu Fred, tüm kulvarlarda en iyi performansı sahaya yansıtmaları gerektiğini belirterek, "Taraftarımızı da gösterdiğimiz performansla beraber kendi tarafımıza çekmeliyiz. Bunu da ortaya koyacağımız mücadeleyle göstermeliyiz. Her şeyimizi ortaya koyacağız ve en sonunda da umut ediyorum ki şampiyonluğu elde edeceğiz" dedi. Bu sözler, Fred'in gelecek sezonda da takımda kalacağı şeklinde değerlendirildi.

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de Fred, Fenerbahçe TV'de yayınlanan 'Günün Röportajı’ programına konuk oldu. 

''HUZULU VE YÜKSEK BİR YERDE KALIYORUZ''

İlk olarak kamp sürecini değerlendiren Fred, "Antrenmanlarımızı sürdürüyoruz ve en iyi şekilde başlangıç yapmak istiyoruz. Önümüzde bizi bekleyen önemli bir sezon var. Dolayısıyla antrenmanlarımızı en iyi şekilde devam ettirmeliyiz. Burada harika antrenmanlar yapabiliyoruz. Aynı zamanda İstanbul’a yakın olması da bir avantaj. Huzurlu ve yüksek bir yerde kalıyoruz. Antrenman ve kamp açısından güzel bir yerdeyiz. Şartların çok iyi ve elverişli olduğunu söylemem gerekiyor. Takım arkadaşlarımla beraber buranın keyfini çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fred, Fenerbahçe'deki geleceğini resmen açıkladı

''TEKRARDAN DÖNDÜĞÜ İÇİN MUTLUYUM''

Teknik Direktör İsmail Kartal’a da değinen tecrübeli oyuncu, "Kendisi gerçekten harika bir insan. Beni buraya zaten kendisi getirmişti. Bu anlamda da kendisine minnettarlığımı ifade etmek isterim. Onunla çalıştığım dönemlerde de çok güzel zamanlar geçirdik. Tekrardan Fenerbahçe’ye döndüğü için çok mutluyum. Umuyorum hep birlikte harika bir sezon geçireceğiz. İletişimsel anlamda da iyi bir iletişime sahip olduğumuzu düşünüyorum. Birbirimize her zaman netiz. Kendisi sadece iyi bir insan değil aynı zamanda da iyi bir teknik direktör" şeklinde konuştu.

Fred, Fenerbahçe'deki geleceğini resmen açıkladı

''GÜÇLÜ, SERT VE KALİTELİ ANTRENMANLAR YAPIYORUZ''

Takımın çalışma temposuyla ilgili Fred, "Güçlü ve sert bir başlangıç yaptığımızı söylemem gerekiyor. Tabii ki bu, oyuncular açısından zor olsa da bunun böyle olması gerekiyor. Çünkü iyi bir şekilde başlamamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi maçları oynayacağız. Buradaki çalışmalarımızı yaparken de her şeyimizi ortaya koymamız gerekiyor. Genel anlamda da iyi bir durumda olduğumuzu düşünüyorum. Güçlü, sert ve kaliteli antrenmanlar yapıyoruz. Bu antrenmanları yapmaya da devam etmemiz gerekiyor ki ilk oynadığımız maçta bunları sahaya yansıtalım" diye konuştu.

Fred, Fenerbahçe'deki geleceğini resmen açıkladı

''BURADA GEÇİRDİĞİMİZ SÜREÇ ÇOK ÖNEMLİ''

Brezilyalı oyuncu, takımdaki arkadaşlık ortamı hakkında şunları söyledi: "Bu sürecin gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü birlikte keyif alma fırsatımız oluyor. Aynı zamanda aramızda şakalaşıyoruz, güzel zamanlar geçiriyoruz. Kaynaşabilmek adına burada geçirdiğimiz zaman çok önemli bir zaman. Yeni ve genç oyuncular var. Bu birlikteliği sağlayabilmek adına burada geçirdiğimiz süreç çok önemli."

Fred, Fenerbahçe'deki geleceğini resmen açıkladı

''KENDİMİ GELİŞTİRMEYE GAYRET EDİYORUM''

Kendisini hala geliştirmek adına neler yaptığı yönündeki soruya ise Fred, "Elbette her futbolcu gibi kendimi geliştirmek istiyorum. Tabii ki bunu yaparken hocanızdan, tecrübeli ve genç oyunculardan bir şeyler öğrenebiliyorsunuz. Zaten öğrenmeye açık olmalı ve devam etmeniz gerekiyor. Bu benim için farklı bir durum değil, herkes gibi kendimi geliştirmeye gayret ediyorum. Paslarımı, şutlarımı geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü daha iyi bir noktaya gelebilmek adına bu gelişimi sağlamanız lazım. Bunlar için de sıkı bir şekilde çalışmak gerekiyor" yanıtını verdi.

Fred, Fenerbahçe'deki geleceğini resmen açıkladı

''BİZİM İŞİMİZ DAHA ÇOK...''

Kendisini ‘piyano taşıyıcı’ olarak nitelendiren 33 yaşındaki futbolcu, "Daha önceki bir röportajımda böyle bir cümlem olmuştu; 'Ben piyano taşıyan bir oyuncuyum' aslında. Piyano taşıyıcısı olarak beni adlandırabilirsiniz, daha doğrusu orta saha oyuncularını böyle adlandırabilirsiniz. Bunu biraz açalım: Tabii ki sürekli koşmanız gerekiyor, saha içerisinde takımımız için en iyisini ortaya koymamız gerekiyor. Aslında şunu ifade etmeye çalışıyorum; öndeki oyunculara, ofansif oyunculara şanslar oluşturabilmeniz gerekiyor ve bir orta saha oyuncusu olarak da bunu sağlayabilmelisiniz ki ön tarafta kaliteli oyuncularımız mevcut. Tabii ki de fırsatınız varsa, şansınız yanınızdaysa gol atmak da katkı sağlayacağınız noktalardan bir tanesi. Ama bizim daha çok işimiz topu ön tarafa güvenli bir şekilde aktarabilmek. Aynı şekilde geriden top alıp, topu geçiş oyunuyla beraber ön hatta ulaştırabilmek. Bu anlamda onlara fırsatlar oluşturmak. Açıkçası işimiz bu, yaptığımız şeyler bunlar. Bazen bu noktalar pek fazla görünmeyebilir ama bu saymış olduğum unsurlar, noktalar takımım içerisinde bana göre önemli noktalar" ifadelerini kullandı.

Fred, Fenerbahçe'deki geleceğini resmen açıkladı

''BİZ, BİRİZ VE BİR AİLEYİZ''

Takım içerisindeki birlikteliğe ve aile ortamına dikkat çeken Brezilyalı futbolcu, "Bana göre gayet iyi ve olumlu bir soyunma odasına sahip olduğumuzu düşünüyorum. Zira iyi bir arkadaşlığımız var. Tabii ki saha içerisinde bir mücadele, bir savaş ortaya koyuyorsunuz. Elbette zaman zaman uyuşmazlıklarınız olabiliyor, aynı noktada buluşamadığınız anlar olabiliyor. Ama netice itibarıyla baktığımızda biz, biriz ve bir aileyiz. Birlikteliğimizi her zaman sürdürüyoruz. Ben de kişisel anlamda kendi tecrübelerimi takım içerisine, takıma aktarmaya ve yansıtmaya çalışıyorum. Bu anlamda yardımcı olmaya çalışıyorum. Birlikteliğimizi sürdürebilmek adına kendi tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Zira bu da bana göre takım için mühim" dedi.

Fred, Fenerbahçe'deki geleceğini resmen açıkladı

''ŞAMPİYONLUĞU ELDE EDECEĞİZ''

Hedefleri doğrultusunda sahada savaşmaları gerektiğine dikkat çeken Fred, sözlerini şöyle sürdürdü: "Elbette hedefimiz oynadığımız tüm kulvarlarda başarılı olmak, yani her şeyi kazanabilmek. Her şeyden önce ilk olarak yapmamız gereken şey, en iyimizi sahaya yansıtmak. En iyimizi ortaya koymak, bu bana göre en önemli şeydir. Tabiri caizse kanımızın son damlasına kadar sahada mücadele etmeli ve bunun için savaşmalıyız. Tabii ki taraftarımızı da gösterdiğimiz performansla beraber kendi tarafımıza çekmeliyiz, onların desteklerini almalıyız. Bunu da ortaya koyacağımız mücadeleyle göstermeliyiz. Onları ancak bu şekilde kendi tarafımıza çekebiliriz. Her zaman onların desteklerini hissetmek isteriz. Umarım bu sezon içerisinde yine her zaman ki gibi her şeyimizi ortaya koyacağız ve en sonunda da öyle umut ediyorum ki şampiyonluğa varan noktaya ulaşacağız, şampiyonluğu elde edeceğiz."

Fred, Fenerbahçe'deki geleceğini resmen açıkladı

''BİRLİKTE BAŞARALIM, MÜCADELE EDELİM''

Düzce'deki kampa gelerek kendilerine destek veren sarı-lacivertli taraftarlar teşekkür eden Fred, "Birlikte başaralım, birlikte mücadele edelim, hep birlikte hareket edelim. Çünkü biz, biriz ve tek yumruğuz. Dolayısıyla hep birlikte en iyisini ortaya koyalım" diyerek sözlerini noktaladı.

Fred, Fenerbahçe'deki geleceğini resmen açıkladı

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Son Dakika Spor Fred, Fenerbahçe'deki geleceğini resmen açıkladı - Son Dakika

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