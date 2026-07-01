Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı - Son Dakika
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Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı

01.07.2026 16:16
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Mersin Tarsus'ta erkek arkadaşı tarafından darp edilerek yerde sürüklenen kadın yaşadıklarını anlattı. Başka bir kadın tarafından kurtarılan mağdur, "Tarsus'a dolaşmaya gittik. Benimle ilişkiye girmek istedi, ben de 'hayır' dedim. Bir boğuşma başladı. Ondan sonra çıplak ayakla kaçtım." dedi.

Mersin'de erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın yaşadıklarını anlattı.

DARP EDİP ZORLA ARACA BİNDİRMEYE KALKTI

Olay, 2 hafta önce Tarsus ilçesi Altaylılar Mahallesi Orhun Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 20 yaşındaki mağdur B.Ş., erkek arkadaşı Y.K. tarafından araçla giderken yaşanan tartışma sonrasında darp edildi. Y.K.'nin büfeye girmek için aracı durdurmasını fırsat bilen B.Ş., otomobilden inerek bir markete girerek yardım istedi. Bu sırada markete gelen şahıs, kadını yerde sürükleyerek götürüp zorla araca bindirdi. Bu sırada gelen başka bir kadın şahsın elinden B.Ş.'yi kurtarıp kendi aracına götürdü. Şüpheli Y.K., bu sefer o otomobile aracıyla çarpıp camını yumrukladı. B.Ş. ise kaçarak başka bir iş yerine sığındı. Durumun bildirilmesi üzerine polis olayla ilgili çalışma başlatırken şüpheli kaçtı. Kadının şikayetçi olduğu olay ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan şüpheli şahsın yakalanıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı iddia edildi.

Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı

"İLİŞKİYE GİRMEK İSTEMEYİNCE BOĞUŞMA BAŞLADI"

Ailesinden ayrı yaşadığını, 1,5 yıllık bir ilişkisi olduğunu sürekli tehdit edilip darp edildiğini anlatan B.Ş., "Ben ailemden ayrı olduğum için yerimi söylemekle tehdit ediyordu. Ben Mersin'de yaşıyorum. Tarsus'a dolaşmaya gittik. Benimle ilişkiye girmek istedi, ben de 'hayır' dedim. Bir boğuşma başladı. Ben de bilerek onu büfeye gönderdim. Ondan sonra çıplak ayakla kaçtım. Hatta kamera görüntülerinde de çok net var. Hiçbir şeyim yok, telefonum bile onun arabasında düşmüş" dedi.

Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı

"KAÇIP SAKLANDIM"

Kaçıp bir markete girdiğini aktaran B.Ş," İçeri girdim, nefes nefeseyim artık, gücüm kalmadı benim. O da zaten peşimden geldi. Beni tuttu böyle, sürükledi. O gömleğimden çekti çekti arabaya kadar. Tabii orada bir boğuşma falan yaşanıyor. Ondan sonra bir kadın geliyor, beni kurtarıyor. Onun arabasının arkasına biniyoruz, orada kovalamaca başlıyor. Arkadan vura vura, vura vura. Öyle bir vuruyor ki hani ben dedim 'öleceğiz yani, bitti'. Uçurumdan gideceğiz. En son kamyonlar önümüzü kesti. Kadının zaten camını yumrukladı. Kadını çıkartmaya çalışırken ben de mecbur kendimi düşünmek zorunda kaldım. Kadının telefonunu alıp, birilerini arıyoruz. Hani 'gelin bizi kurtarın' diye. Ardından ben arka kapıdan kaçtım. Bir dükkanın arkasına saklandım" diye konuştu.

Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı

"2 KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIM"

Önceden de darp ettiği için 2 kere uzaklaştırma aldığını da dile getiren B.Ş., "Benimle evlenmek istiyordu. Olayın zaten asıl başlangıcı, ben onun evli olduğunu öğrendim ve ondan sonra uzak durmaya başladım. Bundan dolayı da zaten önceden iki kere uzaklaştırma almıştım. Hatta ihlal etmesine rağmen, korkudan ben yine bir şey söyleyememiştim. Hani uzaklaştırmayı ihlal ettiğini polislere bile bildirememiştim, 'aileme söyleyecek' diye benim yerimi" şeklinde konuştu. 

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Tarsus, Mersin, Kadın, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı - Son Dakika

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