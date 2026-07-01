Ev hapsindeki Ela Rümeysa Cebeci'den dikkat çeken paylaşım - Son Dakika
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Ev hapsindeki Ela Rümeysa Cebeci'den dikkat çeken paylaşım

Ev hapsindeki Ela Rümeysa Cebeci\'den dikkat çeken paylaşım
01.07.2026 08:03
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Uyuşturucu soruşturması kapsamında yaklaşık 4 ay tutuklu kaldıktan sonra ev hapsi kararıyla tahliye edilen spiker Ela Rümeysa Cebeci, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Cezaevinde geçirdiği sürecin kendisiyle yüzleşmesini sağladığını belirten Cebeci, "Asıl sınav ahlakını şartlara teslim etmemekmiş" ve "Nefis, insanı doğrularından milim milim uzaklaştırır" ifadelerini kullandı.

"Uyuşturucu soruşturması" kapsamında tutuklandıktan yaklaşık 4 ay sonra ev hapsi kararıyla tahliye edilen spiker Ela Rümeysa Cebeci, sosyal medya hesabından "İçeride tutamadıklarım" başlıklı dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Cebeci, cezaevinde geçirdiği sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "İnsan en çok kendisiyle sınanıyor" ifadelerini kullandı.

Ev hapsi tedbiriyle tahliye edilen spiker Ela Rümeysa Cebeci, sosyal medya hesabından yaptığı uzun paylaşımda, cezaevinde geçirdiği sürecin kendisinde bıraktığı izleri anlattı.

"ASIL SINAV AHLAKINI ŞARTLARA TESLİM ETMEMEKMİŞ"

"İçeride tutamadıklarım" başlıklı paylaşımında Cebeci, özgürlüğünü kaybetmenin değil, karakterini korumanın asıl sınav olduğunu ifade etti.

"İçeri girmeden önce en büyük sınavın özgürlüğümü kaybetmek olduğunu sanıyordum. Yanılmışım. Asıl sınav, ahlakını şartlara teslim etmemekmiş." diyen Cebeci, insanın en büyük mücadelesinin kendi nefsiyle olduğunu belirtti.

"NEFİS, İNSANI MİLİM MİLİM UZAKLAŞTIRIR"

Paylaşımında cezaevinde en çok düşündüğü konulara da değinen Cebeci, şu ifadeleri kullandı:

"İçeride en çok şunu düşündüm: Nefis, insanı bir anda yenmez. Önce doğrularını tartıştırır. Sonra ilkelerini esnetmeye çalışır. Her tavize makul bir gerekçe bulur. İnsanı doğrularından milim milim uzaklaştırır. Önce küçük bir taviz ister. Sonra bir tane daha. Çünkü karakter, büyük kararlarla değil; küçük tavizlerle aşınır."

Cebeci ayrıca, yaşadığı sürecin kendisiyle yüzleşmesine neden olduğunu belirterek, "Kendi hatalarımla yüzleştim. Eksiklerimle yüzleştim. Nefsimle yüzleştim." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Ela Rümeysa Cebeci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Aralık 2025'te gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile kanal çalışanlarından bazı isimler hakkında da işlem yapılmış, bazı şüpheliler tutuklanırken bazıları adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma sürecinde Cebeci'nin ek ifadesine de başvurulmuş, ardından yeniden cezaevine gönderilmişti. Cebeci, Nisan 2026'da ev hapsi tedbiri uygulanarak tahliye edilmişti.

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Son Dakika Güncel Ev hapsindeki Ela Rümeysa Cebeci'den dikkat çeken paylaşım - Son Dakika

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