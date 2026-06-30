İtalya'da sıcaklar can alıyor: Can kaybı 10'a yükseldi - Son Dakika
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İtalya'da sıcaklar can alıyor: Can kaybı 10'a yükseldi

30.06.2026 11:53
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İtalya'da 10 gündür süren aşırı sıcaklar nedeniyle dört kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 10'a yükseldi. Sağlık Bakanlığı 25 kentte kırmızı alarm verirken, kuzeyde sağanak su baskınlarına yol açtı.

İtalya'da bir süredir devam eden Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle dün 4 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülkede 10 gündür devam eden ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden aşırı sıcaklar can kayıplarına yol açmaya devam ediyor.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, dün Cenova kentinde 86 ve 74 yaşlarındaki iki kadın sıcaktan fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Padova kenti yakınlarındaki Abano Terme beldesinde bir işçi ile Mantova kentinde göçmen bir tarım işçisi de sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti.

Böylelikle ülkede geçen haftadan bu yana yüksek sıcaklıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı en az 10'a yükseldi.

Bu arada, Sağlık Bakanlığı bugün ve yarın için başkent Roma'nın yanı sıra Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Floransa, Frosinone, Cenova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Torino, Venedik, Verona, Viterbo, Campobasso, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Cagliari, Katanya ve Trieste olmak üzere 25 kentte aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı" alarm ilan etti.

Diğer taraftan, ülkenin kuzeyindeki bazı kentlerde gündüz sıcaklık rekorları kırılırken, akşam saatlerinde şiddetli sağanak bazı noktalarda su baskınlarına ve ağaçların devrilmesine yol açarak hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji uzmanları, basına yaptıkları açıklamalarda, aşırı sıcak hava dalgasının yarından itibaren etkisini kaybedeceğini ve yağışların geleceğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da sıcaklar can alıyor: Can kaybı 10'a yükseldi - Son Dakika

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