Kayseri\'de İntihar Olayı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 51 yaşındaki şahıs, kendisini su borusuna asarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Barbaros Mahallesi Nadir Sokak'ta 4 katlı binanın 3. katında yaşayan Doğan K.'nın (51) eşi, işten eve döndüğünde eşini mutfakta su borusuna asılı halde buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Doğan K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından Doğan K.'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ