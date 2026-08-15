Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, santrfor bölgesi için Darwin Nunez'i gündemine aldı. Al-Hilal'de Benzema'nın gelişi sonrası liste dışı kalan 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililerin, Nunez ile ön protokol yaptığı belirtildi.

AL-HILAL'DEN İMZA BEKLENİYOR

Transfer sürecinin tamamlanabilmesi için Suudi Arabistan kulübünün gerekli evrakları tamamlaması ve ıslak imzayı atması bekleniyor. Darwin Nunez'in de süreci büyük bir sabırsızlıkla takip ettiği ifade edildi.

FATİH TEKKE İLE GÖRÜŞTÜ

27 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile de görüştüğü öğrenildi. Nunez'in görüşmenin ardından bir an önce bordo-mavili formayı giymek istediği belirtildi.

TÜRKİYE'YE GELİŞİ İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Transfer henüz resmiyet kazanmasa da Trabzonspor'un Nunez'in Türkiye'ye gelişi için harekete geçtiği aktarıldı. Bordo-mavili kulübün yıldız futbolcunun seyahat ve karşılama organizasyonu için hazırlıklara başladığı belirtildi.

KİRALIK OLARAK GELECEK

Darwin Nunez transferinin kiralama yöntemiyle gerçekleşmesi planlanıyor. Al-Hilal ile gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından transferin birkaç gün içerisinde sonuçlanması bekleniyor.