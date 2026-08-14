Hatay Kumlu'da vahim iddialar! Bakan Tekin'e çağrıda bulundular: Lütfen bu duruma el atın - Son Dakika
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Hatay Kumlu'da vahim iddialar! Bakan Tekin'e çağrıda bulundular: Lütfen bu duruma el atın

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6 Şubat depremlerinde en ağır yıkımın yaşandığı kentlerden Hatay’ın Kumlu ilçesindeki eğitim kurumlarına ilişkin çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Okul binalarının kişisel alana çevrilmesinden, çocukların 40 derece sıcakta tarlada çalıştırılmasına ve hasarlı binalarda eğitime kadar uzanan vahim iddialar sonrası bölge halkı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e seslenerek "Lütfen bu duruma el atın!" çağrısında bulundu.

6 Şubat depremlerinin en ağır yıkımı yaşattığı Hatay’ın Kumlu ilçesindeki eğitim kurumlarına ilişkin skandal iddialar gündeme bomba gibi düştü. Okul binalarının kişisel alana çevrilmesinden, çocukların 40 derece sıcakta tarlada çalıştırılmasına ve hasarlı binalarda eğitime kadar uzanan vahim iddialar sonrası bölge halkı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e seslenerek "Lütfen bu duruma el atın!" çağrısında bulundu. 

Hatay'ın Kumlu ilçesinde milli eğitime bağlı kurumlarda yaşandığı öne sürülen usulsüzlükler ve ihmaller silsilesi, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Şikayetlere rağmen yetkililerin adım atmadığı iddia edilirken, gözler Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrildi.

SORU 1: HALK EĞİTİM BİNASI BELEDİYEYE Mİ VERİLDİ?

İddiaya göre; Kumlu Halk Eğitim Merkezi binası deprem sonrası ödenekle tamir ettirildi ancak binaya belediye yazısı asılarak belediye personelinin kullanımına açıldı. Binanın asıl hak sahibi olan ana sınıfı öğrencileri ile kursiyerlerin ise konteynerlara nakledildiği ve şikayetlere rağmen binanın amacı dışında kullanılmaya devam ettiği öne sürüldü.

SORU 2: OKUL MÜDÜRÜ ANA SINIFINI KENDİNE YERLEŞKE Mİ YAPTI? 

Kumlu Kırcaoğlu İlk ve Ortaokulu’nda ise pes dedirten bir iddia öne sürüldü. Okul müdürünün, devletin sağladığı konteyner imkanını kullanmayarak okulun ana sınıfını kişisel yaşam alanına çevirdiği iddia edildi.

  • Çocuklar alan yetersizliğinden okula gidemedi: Minik öğrencilerin okul içindeki dar bir alana aktarıldığı, yer darlığı nedeniyle bazı çocukların okula devam edemediği savunuldu.
  • İnceleme 2025/2026 sezonunda açıldı: Şikayetlere rağmen müdür hakkında önceden işlem yapılmadığı, ancak 2025/2026 eğitim-öğretim yılında inceleme başlatıldığı ileri sürüldü.

SORU: HASARSIZ ANAOKULU MÜDÜRLÜĞE Mİ TAHSİS EDİLDİ?

Bir diğer iddiaya göre, depremde hiçbir hasar almayan Kumlu Nenehatun Anaokulu’nda eğitim faaliyetleri durdurularak bina İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne dönüştürüldü. Yaklaşık 4 yıl boyunca idari bina olarak kullanılan yapının, defalarca yapılan şikayetlerin ardından ancak Ocak 2026'da yeniden çocuklara teslim edildiği öne sürüldü.

SORU 4: YIKIM KARARI OLAN BİNADA EĞİTİME DEVAM MI EDİLDİ? 

Doğu Ayrancı İlkokulu’na deprem sonrası 300 bin TL’ye yakın ödenek çıkarılarak yüzeysel tamirat yapıldığı, ardından bina hakkında yıkım kararı verildiği belirtildi. Yıkım kararına ve binada hiçbir güçlendirme bulunmamasına rağmen eğitimin mevzuata aykırı şekilde sürdürüldüğü iddia edildi. Şikayetler üzerine il ve ilçe yetkililerinin, "yetkili kişiden izin alınarak eğitime devam edildiği" yönünde yanıt verdiği ileri sürüldü.

SORU 5: 40 DERECE SICAKTA ANA SINIFI ÖĞRENCİLERİNE SOĞAN MI TOPLATILDI?

En dikkat çeken iddia ise Doğu Ayrancı İlkokulu’nda 2023/2024 eğitim-öğretim yılında yaşandığı öne sürülen olay oldu. Ana sınıfı öğrencilerinin 40 dereceyi aşan sıcaklıkta, ders saatleri içerisinde soğan tarlasına götürülerek çalıştırıldığı iddia edildi. Durumun temizlik işçileri tarafından görüntülendiği ve şikayet edildiği halde ilçe yönetimince herhangi bir işlem yapılmadığı savunuldu.

BÖLGE HALKINDAN BAKAN YUSUF TEKİN’E ÇAĞRI

Deprem bölgesinde çocukların eğitim hakkının engellendiğini ve kamu imkanlarının amacı dışında kullanıldığını öne süren bölge halkı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e çağrıda bulunarak iddiaların araştırılmasını ve duruma acilen el atılmasını talep etti.

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Son Dakika Güncel Hatay Kumlu'da vahim iddialar! Bakan Tekin'e çağrıda bulundular: Lütfen bu duruma el atın - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hakan Caf Hakan Caf:
    Ülkenin her köşesinde çocuk işçiler ve ihtiyar işçiler var. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Hatay Kumlu'da vahim iddialar! Bakan Tekin'e çağrıda bulundular: Lütfen bu duruma el atın - Son Dakika
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