Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin\'den Türkiye\'ye getirildi

İçişleri Bakanlığı Organize Suç Örgütü Elebaşı Serkan Kurtuluş'un Arjantin'den Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından 'nereye saklanırsa saklansınlar, organize suç örgütleri devletimizden kaçamıyor' notuyla yapılan paylaşımda, organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un Arjantin'den Türkiye'ye getirildiği açıklandı. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde; 'Tasarlayarak Öldürme, Kasten Öldürme, Suç İşlemek Amacı ile Örgüt Kurma, Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma, Silahla Birden Fazla Kişiyle Var Olan Suç Örgütünün Korkutucu Gücünden Yararlanmak Suretiyle Zincirleme Şekilde Tehdit' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Serkan Kurtuluş organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş isimli şahıs, Arjantin'de yakalandı ve bugün ülkemize iade ediliyor. Vatandaşlarımızın huzurunu bozan, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini karartmaya çalışan organize suç örgütlerine karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Ülkemizde ve yurt dışında; nerede olurlarsa olsunlar Devletimizin gücü, sınırların ötesine de uzanır. Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."