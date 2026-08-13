Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de huzurun yüzyılında kardeşlik türküleri söyleyeceğiz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de huzurun yüzyılında kardeşlik türküleri söyleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye\'de huzurun yüzyılında kardeşlik türküleri söyleyeceğiz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. TBMM'de 467 oyla kabul edilen kanun teklifini tarihi bir adım olarak nitelendiren Erdoğan, emeği geçenlere teşekkür ederek, “Terörün gölgesinin çekildiği Türkiye'de huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma Mezuniyet Töreni'nde "3 gün önce gazi Meclisimizde 467 oyla kabul edilen kanun teklifini bu yolda atılmış tarihi bir adım olarak görüyoruz. Cumhur İttifakı ortağımız sayın Devlet Bahçeli, Meclis Başkanımız sayın Numan Kurtulmuş başta olmak üzere emeği geçen, katkı ve destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Terörün gölgesinin çekildiği Türkiye'de huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemizde ve yurt dışında bayrağımızın gururla dalgalanması için yüksek bir şuurla vazifelerini ifa eden güvenlik birimlerimizin tamamına Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Şehitlerimizi bugün bir kez daha rahmetle yâdediyorum. Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor, her birine aileleriyle birlikte sıhhatli, huzurlu, bereketli ömürler diliyorum. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademimiz yüreği devlet ve millet aşkıyla dolu vatan evlatları yetiştirmeye devam ediyor. Bugün mezuniyet sevinçlerine iştirak ettiğimiz subay ve astsubaylarımız işte bu zincirin son halkalarıdır. Modern, kaliteli, meşakkatli eğitim sürecini alınların akıyla nihayete erdiren siz genç kardeşlerimizi cani gönülden tebrik ediyorum.

"504 KADIN SUBAY VE ASTSUBAYIMIZIN BU GURUR TABLOSUNDA YER ALMASINDA ANLAMLI"

Vatan ve millet sevgisiyle birlikte cesaret ve dirayetleriyle yüzlerinden okunan bu gençlerimizi büyüte anne ve babalarımızdan Allah razı olsun diyorum. Bugün 1142 subay 4773 astsubay olmak üzere 5915 kardeşimiz akademiden mezun oluyor. 10 can Azerbaycan 6'sı ise kardeş ve dost Kazakistan'dan gelen kardeşlerimiz aynı şekilde mezuniyet coşkusu yaşıyor. Subay ve astsubayımızın her birini ayrı ayrı kutluyorum. 504 kadın subay ve astsubayımızın bu gurur tablosunda yer almasında anlamlı, kıymetli ve önemli buluyorum.

Sizler yalnızca ailelerinizin değil bu milletin evlatlarısınız. Sizler bugünün birikimini yarının zaferleriyle taçlandıracaksınız. Bölgesinde huzur, güven ve istikrar adası olarak temayüz eden Türkiye'yi çok daha iyi yerlere taşıyacaksınız. Cennet vatanın dört bir yanında alacağınız görevlerde üstün başarılar temenni ediyorum. Misafir subaylarımıza muvaffakiyetler diliyorum.

"HEDEFLERİMİZE DOĞRU SAĞLAM ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Türkiye olarak uluslararası sistemin sarsıntılarla boğuştuğu dönemde bir güç tazeliyor, hedeflerimize doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Birileri 30 yıl öncesinin kodları içinde gelişmeleri ele almaya çalışırken biz yeni sistemin kutup başlarından biri olmak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Askeri caydırıcılığımıza çok boyutlu diplomatik hamle, stratejik ortaklarımızla perçinliyoruz. Dünyanın imrenerek baktığı savunma sanayimizi kendi mühendislerimizle, insan kaynağımızla geliştiriyoruz. Geçmişiyle arasına yüksek duvarlar örünen Türkiye'yi tarih, kültür, kimlik ve coğrafyasıyla yeniden buluşturuyoruz.

Şu anda hem bölgesinde hem de dünyada çatışmaların barışçıl yollarla çözüme ulaştırması için elini taşın altına koyan ülkelerden biri Türkiye'dir. Tarihin doğru tarafında yer alan ülkelerden biri Türkiye'dir. Sizler devletimize ve milletimize yapacağınız hizmetlerle bu Türkiye'yi çok daha güçlü, müessir hale getireceksiniz. Gücünüzü erdem ve ahlakla süsleyecek, görevinizi sarsılmaz disiplinle yerine getireceksiniz. Meslek hayatınız boyunca kendinizi yenileyecek, geliştirecek, değişen tehditlere karşı hazırlıklı olacaksınız. Her birinize inanıyor, sizlere güveniyorum, vazifenizi bu ilkeler ışığında ifa edeceğinizden şüphe duymuyorum.

Biz bin yıldır bu topraklarda başımız dik bir şekilde yaşıyoruz. İnşallah kıyamete kadar da böyle yaşayacağız. Bu vatanın her karışı şehit ve gazilerimizin kanlarıyla sulanmıştır. Şehit ve gazilerimizin emanetine sahip çıkmak, yeni destanlar yazarak ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşımak birinci önceliğimizdir. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menzilin ulaştırılması hayati önemdedir. Ülkemizin 40 yılına malolan bu meseleyi devlet millet elele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz.

"MECLİSİMİZDE 467 OYLA KABUL EDİLEN KANUN TEKLİFİNİ BU YOLDA ATILMIŞ TARİHİ BİR ADIM OLARAK GÖRÜYORUZ"

3 gün önce gazi Meclisimizde 467 oyla kabul edilen kanun teklifini bu yolda atılmış tarihi bir adım olarak görüyoruz. Cumhur İttifakı ortağımız sayın Devlet Bahçeli, Meclis Başkanımız sayın Numan Kurtulmuş başta olmak üzere emeği geçen, katkı ve destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Terörün gölgesinin çekildiği Türkiye'de huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz. Sizler de bu iklimin sahadaki en güçlü teminatlarından biri olacaksınız. Terör, organize suç örgütleri, uyuşturucu tacirleri, insan kaçakçıları, siber güç şebekeleri ile mücadeleyi hukuk içinde ve tavizsiz şekilde sürdüreceksiniz. Akademimizden başarıyla mezun olan subay ve astsubayımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyor, her birinizin tek tek gözlerinden öpüyorum.

Recep Tayyip Erdoğan, Sahil Güvenlik, Sahil Güvenlik, Jandarma, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de huzurun yüzyılında kardeşlik türküleri söyleyeceğiz - Son Dakika

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