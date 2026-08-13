Ünlü gazeteci Yavuz Donat 11. Anadolu Medya Ödülleri'ni köşesine taşıdı - Son Dakika
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Ünlü gazeteci Yavuz Donat 11. Anadolu Medya Ödülleri'ni köşesine taşıdı

Ünlü gazeteci Yavuz Donat 11. Anadolu Medya Ödülleri\'ni köşesine taşıdı
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Ünlü gazeteci Yavuz Donat 11. Anadolu Medya Ödülleri gecesini köşesine taşıdı. Türkiye Basın Federasyonu tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ödül gecesini kaleme alan Donat, "Milletin evinde ödül töreni" başlıklı yazısında Anadolu medyasının temsilcilerini bir araya getiren törenden dikkat çeken detayları okuyucularıyla paylaştı.

Ünlü gazeteci Yavuz Donat, Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen 11. Anadolu Medya Ödülleri gecesini köşesinde ayrıntıları ile ele aldı. Donat yazısında Anadolu medyasının temsilcilerinin buluştuğu gecenin öne çıkan anlarını ve dikkat çeken mesajları kaleme aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 11. Anadolu Medya Ödülleri töreni, ulusal ve yerel medyadan çok sayıda gazeteci ve medya temsilcisini bir araya getirdi. Töreni köşesine taşıyan Yavuz Donat, yazısına Külliye'yi “Milletin evi” olarak nitelendirerek başladı.

Ünlü gazeteci Yavuz Donat 11. Anadolu Medya Ödülleri'ni köşesine taşıdı

“MARİFET, İLTİFATA TABİDİR”

Donat, ödül töreninin temel amacının gazetecilerin ve medya kuruluşlarının başarılarını ödüllendirmek olduğunu belirterek, “Marifet, iltifata tabidir. Başarıyı ödüllendirmek gerekir” ifadelerini kullandı.

Ödüllerin verilmesinde görev alan jüri üyeleri Murat Yancı, Nermin Yurteri, Mustafa Çelik ve Hüseyin Likoğlu'ndan da bahseden Donat, törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından jüri üyelerine plaket verildiğini aktardı.

ANADOLU MEDYASI KÜLLİYE'DE BULUŞTU

Donat, Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan'a da özel bir bölüm ayırdı. Burhan'ın 11 yıldır Anadolu Medya Ödülleri organizasyonunu sürdürdüğünü belirten Donat, Anadolu medyasının sorunlarının Külliye'de dile getirilmesinin önemine dikkat çekti.

Balıkesir, Şanlıurfa, Sivas, Aydın, Manisa, Batman, Ordu ve Hakkâri başta olmak üzere farklı illerden gazetecilerin törende bir araya geldiğini aktaran Donat, yerel basın temsilcilerinin Külliye'de, “milletin evinde” bulunmasının kendileri açısından ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

Ünlü gazeteci Yavuz Donat 11. Anadolu Medya Ödülleri'ni köşesine taşıdı

CEVDET YILMAZ'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın mesajlarına da yer veren Donat, Yılmaz'ın Türkiye'nin hassas bir süreçten geçtiğine dikkat çektiğini aktardı.

Yılmaz'ın Terörsüz Türkiye sürecine, Meclis'teki uzlaşmaya ve Türkiye'nin önündeki fırsatlara değindiğini belirten Donat, özellikle provokasyon ve dezenformasyon uyarısının altını çizdi.

KÜLLİYE'DEKİ HEDİYELERİ DE ANLATTI

Donat, törenden önce Külliye'de gördüğü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çeşitli ülkelerden verilen hediyelerin sergilendiği vitrinlerden de bahsetti.

Kazakistan, Çin, Filistin, Ukrayna, Ürdün, Endonezya, Malezya, Şili, Lübnan, Macaristan, Arnavutluk, Gambiya ve Bosna Hersek gibi ülkelerden gelen hediyelerin sergilendiğini aktaran Donat, Van Valisi Ozan Balcı'nın 5 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu, içerisinde tarihi üç tabletin replikalarının bulunduğu minyatür sandığa da dikkat çekti.

Ünlü gazeteci Yavuz Donat 11. Anadolu Medya Ödülleri'ni köşesine taşıdı

ÖDÜL ALAN İSİMLERE DEĞİNDİ 

Donat, ödül alan gazeteci ve medya temsilcilerini de yazısında anarak farklı yayın kuruluşlarından isimlere yer verdi ve tüm ödül sahiplerine başarı dileklerini iletti.

ESMA ERDEM'İN ANISINA ÖDÜL

Donat'ın yazısında duygusal bölümlerden biri ise Manisa'nın Demirci ilçesinde uzun yıllar gazetecilik yapan Esma Erdem'e ayrıldı.

Halıkent Gazetesi'nin sahibi ve yazarı olan Erdem'in Anadolu basınındaki mücadelesini anlatan Donat, 2024 yılında 92 yaşında hayatını kaybeden gazetecinin anısına Külliye'de ödül verildiğini aktardı. Erdem'in ödülünü torunu Namık Kemal Erdem aldı.

SADIK ALBAYRAK'A “GEÇMİŞ OLSUN”

Yavuz Donat, ödül töreninde “Yılın Fikir Adamı” ödülüne layık görülen Sadık Albayrak'ı da yazısında unutmadı. Sağlık sorunu nedeniyle törene katılarak plaketini alamayan Albayrak için “Plaketini almaya gelemedi... Nedeni, sağlık sorunu... Geçmiş olsun” ifadelerini kullanan Donat, ödül alan çok sayıda gazeteci ve medya temsilcisini de tek tek andı.

YEREL MEDYANIN DÜNÜ VE BUGÜNÜ

Yavuz Donat, yazısında yerel basının tarihine de değindi. 1865 yılında yayımlanan Tuna Gazetesi'nden Bursa'daki Hüdavendigar Gazetesi'ne, Konya Gazetesi'nden Selanik'te yayımlanan ve daha sonra İzmir'e taşınan Yeni Asır'a kadar uzanan bir tarihsel sürece dikkat çekti.

Bugünkü yerel medya tablosuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Donat, resmi ilan yayımlayan 659 gazetenin yüzde 96'sının yerel gazete olduğunu belirtti. Yerel televizyonlar, radyolar ve internet haber sitelerinin de Anadolu medyasının önemli unsurları olduğunu ifade etti.

Donat, yerel medyanın sorunlarını Ankara'ya ulaştırmakta zorlandığını belirterek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törenin Anadolu medyası ile Ankara'nın buluşmasına vesile olduğunu vurguladı.

Yazısının sonunda törende yaşanan duygusal anlara da değinen Donat, Anadolu'dan gelen gazetecilerin eşleri ve çocuklarıyla birlikte geceye katıldığını, Cevdet Yılmaz'ın aileleri yanına çağırmasıyla salonda sıcak anlar yaşandığını aktardı.

Donat, 11. Anadolu Medya Ödülleri gecesini “Milletin evinde güzel bir akşamdı” sözleriyle değerlendirdi.

Ünlü gazeteci Yavuz Donat 11. Anadolu Medya Ödülleri'ni köşesine taşıdı
Ünlü gazeteci Yavuz Donat 11. Anadolu Medya Ödülleri'ni köşesine taşıdı
Ünlü gazeteci Yavuz Donat 11. Anadolu Medya Ödülleri'ni köşesine taşıdı

Törende ödül alan kişi ve kurumlar ise şöyle:

- Yılın Televizyon Kanalı

TRT Kürdi

- Yılın Ankara Temsilcisi

ÜLKE TV Ankara Temsilcisi Mustafa Pala

- Yılın Fikir Adamı

Sadık Albayrak

- Yılın Diplomasi Muhabiri

CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy

- Yılın Kültür Kanalı

TVNET

- Yılın Moderatörü

Bengütürk TV Program Müdürü Cem Açıkgöz

- Yılın Ekonomi Kanalı

Bloomberg TV

- Yılın Gazete Genel Yayın Yönetmeni

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir

- Yılın Televizyon Yöneticisi

TV100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel

- Yılın Yayın Koordinatörü

Beyaz TV Genel Koordinatörü Yeliz Tercanlı

- Yılın Köşe Yazarı

Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Akif Bülbül

- Yılın Vefa Ödülü

Gazeteci Cahide Hayrunnisa Çiçek ve Filistinli Gazeteci Amir Lafi

- Yılın Televizyon Dizisi

Uzak Şehir

- Yılın Savunma Dergisi

SAVTEK Dergisi

- Yılın Muhabiri

NTV Muhabiri Osman Terkan

- Yılın Yerel TV Genel Yayın Yönetmeni

Altaş TV Genel Yayın Yönetmeni Funda Altaş Şimşit

- Yılın Televizyon Programı

MasterChef Türkiye

- Yılın Türk Dünyası Haberleri

Haber Global adına Genel Yayın Yönetmeni Taha Dağlı

- Yılın İnternet Haber Sitesi

Haberler.com adına Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur

- Yılın Televizyon Yorumcusu

Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel

- Yılın Platformu

TRT Tabii

- Yılın Yerel Radyosu

Keskin FM

- Yılın Karikatür Sanatçısı

Yeni Akit Gazetesi Karikatüristi Kemal Güler

- Yılın Yerel Gazetesi

Halıkent Gazetesi

- Yılın Ekonomi Yazarı

Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem

- Yılın Genel Yayın Yönetmeni

A Haber Genel Yayın Yönetmeni Abdulhalik Çimen

- Yılın Haber Spikeri

TRT Haber Spikeri Fatih Çimen

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Yavuz Donat, Türkiye, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünlü gazeteci Yavuz Donat 11. Anadolu Medya Ödülleri'ni köşesine taşıdı - Son Dakika

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