Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölüm nedeni belli oldu - Son Dakika
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Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölüm nedeni belli oldu

Erhan Çelik\'in doktor eşi Özlem Gültekin\'in ölüm nedeni belli oldu
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Haber spikeri Erhan Çelik'in boşanma aşamasında olduğu eşi Op. Dr. Özlem Gültekin hayatını kaybetti. Genç yaşta hayata gözlerini yuman Gültekin'in ani ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtildi.

Televizyon dünyasının tanınan isimlerinden haber spikeri Erhan Çelik’in bir süredir boşanma davası sürdürdüğü eşi Op. Dr. Özlem Gültekin’den acı haber geldi. İzmir’de hizmet veren kliniğinde bulunduğu esnada aniden rahatsızlanan Gültekin, meslektaşlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ

Başarılı doktorun ölüm nedeni netleşti. Kliniğinde aniden fenalaşan Gültekin’e ilk müdahale yanında bulunan doktor meslektaşları tarafından yapıldı. Ancak geçirdiği ağır kalp krizi sonrası yapılan tüm tıbbi müdahaleler yetersiz kaldı ve Gültekin yaşamını yitirdi.

"BİNLERCE KADININ VE ANNENİN HAYATINA DOKUNDU"

Acı haber, Özlem Gültekin’in sahibi olduğu kliniğin resmi Instagram hesabından yapılan duygu dolu bir paylaşımla kamuoyuna bildirildi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Onlarca kadının & annenin hayatına dokunan Op. Dr. Özlem Gültekin'i kaybettik. Cenazesi bugün (14 Ağustos 2026) ikindi namazına müteakip Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacak, Örnekköy Mezarlığı'na defnedilecektir. Hayatın Öz'ü sonsuza dek bizimle... Başımız sağ olsun..."

Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölüm nedeni belli oldu

CENAZE İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Tıp camiasını ve sevenlerini hüzne boğan Op. Dr. Özlem Gültekin’in cenaze programı da belli oldu. Gültekin’in naaşı, bugün (14 Ağustos Cuma) ikindi namazını müteakip İzmir Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölüm nedeni belli oldu

2019'DA NİKAH MASASINA OTURMUŞLARDI

Erhan Çelik ile Op. Dr. Özlem Gültekin, 2019 yılında evlenmiş, 2020 yılında ise 'Ali Boran' adını verdikleri oğullarını kucaklarına almışlardı. Bir süredir fikir ayrılıkları ve geçimsizlik yaşayan çiftin karşılıklı boşanma davası açtığı öğrenilmişti.

Erhan Çelik, Kalp Krizi, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölüm nedeni belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Rustem Cile Rustem Cile:
    cahil okuma yazman mı yok kadın hastanede kalp krizi geçirmiş ve vefat etmiş meslektaşları ona yardımcı olmuş bu düşündürücü tarafı nedir? 3 2 Yanıtla
  • Zafer El Zafer El:
    Düşündürücü farklı birşey olmasin 1 4 Yanıtla
  • Salcama Salca Salcama Salca:
    Biontech aşısı olmuş mu araştırılsın. Allah rahmet eylesin. Geride kalan çocuğunun Allah yar ve yardımcısı olsun... 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölüm nedeni belli oldu - Son Dakika
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