CHP'li Yazgan'ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp... - Son Dakika
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CHP'li Yazgan'ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...

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CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bir kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Olay gecesini anlatan mağdur Tuğba A.'nın ifadesinde yer alan "Banyodan çıktıktan sonra havlu istedi, vermek isterken belime sarılıp beni öpmeye çalıştı" şeklindeki beyanları soruşturma dosyasına girdi.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bir kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla yaşanan olayın ardından tedbirli olarak partiden “kesin ihraç” talebiyle disipline sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, soruşturma kapsamında tarafların ifadeleri ortaya çıktı.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medyada olayla ilgili görüntülerin paylaşılmasının ardından Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Sarı, disiplin sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, “Partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bugün itibarıyla tedbirli olarak ‘kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edilmiştir” ifadelerini kullandı. 

"EVİN KONUMUNU ATTIM, BALKONDA OTURDUK"

Doğum günü kutlamasının ardından yaşandığı belirtilen olayla ilgili detaylar ve tarafların ifadeleri de adli soruşturma dosyasına girdi. Olayın taraflarından Tuğba A., emniyetteki ifadesinde emlak işiyle uğraştığını, Ahmet Baran Yazgan ile 3-4 yıl önce tanıştıklarını ve yaklaşık 6 ay sevgili olduklarını beyan etti. Yazgan ile normal şekilde ayrıldıklarını belirten Tuğba A., aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını dile getirdi. Olay gününü anlatan Tuğba A., 12 Ağustos akşamı kızı D.L. ile arkadaşları B. ve N. ile birlikte doğum günü kutlamak için restorana gittiklerini, saat 23.00 sıralarında B.'nin erkek arkadaşı Nuh D.'nin de gruba katıldığını belirtti. Restorandan ayrılırken Yazgan ile karşılaştıklarını aktaran Tuğba A., Yazgan'ın daha sonra kendilerinin yanına geleceğini söylediğini kaydetti. Eve geçtikten sonra Yazgan'a konum gönderdiğini belirten A., Yazgan'ın eve geldiğini ve birlikte balkonda oturduklarını ifade etti.

CHP'li Yazgan'ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...

"BANYODA BELİME SARILIP ÖPMEYE ÇALIŞTI"

Tuğba A., banyo kullanımı sonrasında yaşananları ifadesinde şu şekilde aktardı: “Havlu vermek istediğim sırada belime sarılıp kendisine doğru çekti. Beni dudağımdan öpmeye çalıştı. Ben engel olmak isterken kısa süreli dudağımdan öptü. Hemen banyodan çıktım. Arkadaşlarıma Yazgan’ın davranışlarından rahatsız olduğumu söyledim ve kızımı uyutmak için yatak odasına geçtim.”

CHP'li Yazgan'ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...

"KÜFÜR ETTİ, BARDAK KIRDI"

Kızını uyuttuktan sonra mutfağa döndüğünü belirten Tuğba A., Yazgan'ın alkol aldığını söyledi. Ardından Yazgan ile evde bulunan Nuh D. arasında tartışma çıktığını iddia etti. Yazgan'ın Nuh D.'ye ağır hakaret ve küfürler ettiğini öne süren A., milletvekilinin elindeki cam masayı kırarak D.'ye doğru fırlattığını ve birkaç bardağı da kırdığını savundu. Tartışmanın büyümesi üzerine Yazgan'a evini terk etmesini söylediğini belirten A., kendisinin de darbedildiğini ve hakarete uğradığını iddia etti.

"KENDİMİ VE KIZIMI KORUMAK İÇİN KAYIT ALDIM"

Tuğba A., yaşanan arbede ve tartışma esnasında cep telefonuyla görüntü kaydı almaya başladığını ifade etti. Amacının sosyal medyada paylaşım yapmak olmadığını vurgulayan Tuğba A., “Amacım görüntüleri sosyal medyada paylaşmak değil, milletvekili olduğu için kızımı ve kendimi korumaktı” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Baran Yazgan, Milletvekili, Politika, Edirne, Sözler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Yazgan'ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    bu iste kumpas kokusu var ayrildigin adami neden evine cagiriyosun ozaman 15 0 Yanıtla
  • İskender Asyalı İskender Asyalı:
    kılıçdaroğlunun adamı 4 7 Yanıtla
  • İsmail Aydemir İsmail Aydemir:
    kusura bakma abla misafir olarak gelen hiçbir kimse banyonu kullanıp da senden havlu istemem bu işte farklı bir şeyler var ama ne o da sizde kalsın 11 0 Yanıtla
  • Y T Y T:
    adam parti olan yere gidiyor 4 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    al Kılıçdaroğlu’nu uğur özele ikisi de aynı tarlanın mahsülü 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: CHP'li Yazgan'ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp... - Son Dakika
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