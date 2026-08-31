Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi tribünler tek ses oldu - Son Dakika
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Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi tribünler tek ses oldu

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi tribünler tek ses oldu
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Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Amedspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde Amedspor ve Trabzonsporlu taraftarların İstiklal Marşı'nı büyük bir coşkuyla okuduğu anlar kısa sürede birçok paylaşım aldı.

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Amedspor ile Trabzonspor, Diyarbakır’da karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele öncesinde tribünlerde dostluk ve birlik rüzgarları esti.

İSTİKLAL MARŞI BÜYÜK BİR COŞKUYLA OKUNDU

Karşılaşma öncesinde seremonide okunan İstiklal Marşı’na Amedspor ve Trabzonsporlu taraftarlar hep birlikte, büyük bir coşkuyla eşlik etti. Tribünlerin tek bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söylediği o anlar, tüyleri diken diken etti. Geniş yankı bulan bu anlamlı görüntüler, kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

İKİ TAKIM LİG TARİHİNDE İLK KEZ KARŞI KARŞIYA 

Öte yandan zorlu mücadelede bir ilk yaşandı. Trabzonspor ve Amedspor, lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelerek birbirlerine rakip oldu. 

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi tribünler tek ses oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Vedat Demir Vedat Demir:
    Amedspora başarılar diliyorum 6 1 Yanıtla
  • 532547 532547:
    eee varmı başka bahaneniz 5 0 Yanıtla
  • Erol Saglam Erol Saglam:
    amedspor taraftarları her zaman istiklal marşını gür sesle saygıyla söylüyor amedspora başarılar dilerim 2 0 Yanıtla
  • Tekin Hazırcı Tekin Hazırcı:
    BİRGÜN GELİRDE BENLE BİLİM ARASINDA KALIRSANIZ BİLİMİ TAKİP EDİNİZ...M.K.ATATÜRK..Biz edirneden karsa güçlü bir ulus ve büyük bir aileyiz.. 1 0 Yanıtla
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