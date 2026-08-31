Aziz Yıldırım'dan talimat! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı - Son Dakika
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Aziz Yıldırım'dan talimat! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı

Aziz Yıldırım\'dan talimat! Fenerbahçe\'den Galatasaray\'a yılın transfer çalımı
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Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın da uzun süredir peşinde olduğu Can Uzun için devreye girdiği öne sürüldü. Aziz Yıldırım'ın bu transfer için özel olarak talimat verdiği iddia edildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig devi Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ın da uzun süredir peşinde olduğu Eintracht Frankfurt’un milli yıldızı Can Uzun için devreye girdi.

AZİZ YILDIRIM'DAN TRANSFER TALİMATI

Fanatik’te yer alan habere göre; Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, milli futbolcunun kadroya katılması için kurmaylarına özel olarak talimat verdi. Yıldırım'ın, bu hamleyle hem sarı-lacivertlilerin yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmeyi hem de Galatasaray’a büyük bir transfer çalımı atmayı hedeflediği kaydedildi.

Aziz Yıldırım'dan talimat! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı

TEKLİF KISA SÜREDE İLETİLECEK

Haberin devamında, Fenerbahçe'nin milli oyuncu için Alman kulübüne kısa süre içerisinde resmi teklifini ileteceğinin altı çizildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 2 resmi maçta sahaya çıkan Can Uzun, bu maçlarda 2 gol ve 3 asistlik performans sergilemeyi başardı. 

Aziz Yıldırım, Dursun Özbek, Galatasaray, Fenerbahçe, Can Uzun, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'dan talimat! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aziz Yıldırım'dan talimat! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı - Son Dakika
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