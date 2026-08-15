AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu - Son Dakika
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AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu

AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu
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31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti’den Şırnak İdil Belediye Başkanı seçilen ve ardından partisinden ihraç edilerek görevini bağımsız sürdüren Türkan Kayır, AK Parti’ye katıldı. AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü özel programında rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan Kayır, bu katılımla birlikte AK Parti tarihinin ilk Süryani belediye başkanı unvanını kazandı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti’den Şırnak İdil Belediye Başkanı seçilen, daha sonra partisinden ihraç edilerek görevini bağımsız sürdüren Türkan Kayır, AK Parti’ye katıldı. AK Parti’nin 25’inci yıl özel programında rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taktığı Kayır, böylece AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı oldu.

AK Parti’nin Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen 25. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde dikkat çeken bir rozet takma töreni yaşandı. DEM Parti’den seçildikten sonra partisiyle yolları ayrılan Şırnak'ın İdil İlçe Belediye Başkanı Türkan Kayır, rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alarak siyasi kariyerine AK Parti çatısı altında devam etme kararı aldı.

AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu

REKOR OYLA SEÇİLMİŞ, ARALIK 2024'TE İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Türkan Kayır, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde DEM Parti'nin adayı olarak katıldığı İdil yarışında 7 bin 909 oy ve yüzde 71,27'lik rekor bir oy oranıyla belediye başkanı seçilmişti. Aynı seçimde AK Parti adayı İkbalhan Haznedar ise yüzde 19,96 oy almıştı. Ancak DEM Parti yönetimi, "parti karşıtı zihniyetlerle hareket ettiği" gerekçesiyle Aralık 2024’te İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır ve Belediye Meclis Üyesi Ekrem Şimşek’i partiden ihraç etti. İhraç kararının ardından görevinden istifa etmeyen Kayır, hizmetlerini bağımsız belediye başkanı olarak sürdürüyordu.

AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu

AK PARTİ'NİN İLK SÜRYANİ BELEDİYE BAŞKANI

İdil’in çok kültürlü toplumsal dokusundan gelen ve Süryani kökenli olduğu bilinen Kayır'ın AK Parti saflarına katılması, parti tarihi açısından da bir ilke sahne oldu. Rozetinin takılmasıyla birlikte Kayır, AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı unvanını aldı.

AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu

TÜRKAN KAYIR KİMDİR?

1972 yılında Şırnak’ın İdil ilçesinde doğan Türkan Kayır, ilk ve orta öğrenimini İdil’de tamamladı. Lise eğitimini Almanya’da sürdüren ve uzun yıllar yurt dışında yaşayan Kayır, evli ve üç çocuk annesidir. 2024 yerel seçimleriyle birlikte aktif siyasette yer alan Kayır, belediye başkanlığı görevine artık AK Parti çatısı altında devam edecek.

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu - Son Dakika
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