Diyarbakır'da nişan yolunda katliam gibi kaza! 5 ölü, 11 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da nişan yolunda katliam gibi kaza! 5 ölü, 11 yaralı

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 11 kişi yaralandı. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kazayla ilgili gerekli inceleme ve tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 11 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Lice ilçesine bağlı kırsal Karahasan mahallesinin Heylo mezrasında meydana geldi. 41 AFM 446 plakalı minibüs, ismi öğrenilemeyen sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da nişan yolunda katliam gibi kaza! 5 ölü, 11 yaralı

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlileri olay yerinde yaptıkları incelemede 2 kişinin öldüğünü belirlerken, yaralanan 14 kişiye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslar hastaneye kaldırdı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan 3 kişi doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavi altındaki 11 yaralından 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazada devrilen minibüstekilerin ise nişan için yolda oldukları öğrenildi. 

Diyarbakır'da nişan yolunda katliam gibi kaza! 5 ölü, 11 yaralı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kazayla ilgili gerekli inceleme ve tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Diyarbakır'da nişan yolunda katliam gibi kaza! 5 ölü, 11 yaralı
Diyarbakır'da nişan yolunda katliam gibi kaza! 5 ölü, 11 yaralı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da nişan yolunda katliam gibi kaza! 5 ölü, 11 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Deniz kısa Türkiye trafik kazalarında Dünyada 180 ülke arasında 145. Avrupa’da 15.sırada sanırım haber kaynağın gte yine seni yanlış yönlendirdi:))) 2 0 Yanıtla
  • İbrahim Acet İbrahim Acet:
    Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşallah 2 0 Yanıtla
  • hayri sokar hayri sokar:
    düğün yolunda ölüm Allah rahmet etsin 2 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Trafik kazalarinda dunyada ikinci siradayiz 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da nişan yolunda katliam gibi kaza! 5 ölü, 11 yaralı - Son Dakika
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