Fabrizio Romano duyurdu! Fenerbahçe\'de ayrılık kapıda

Fenerbahçe'de kaleci Ederson Moraes'in geleceğine ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un kaleci transferinde rotasını Brezilyalı file bekçisine çevirdiği öne sürüldü.

MENDES İLE İLK TEMAS

Fabrizio Romano'nun haberine göre Juventus, Ederson transferi için menajer Jorge Mendes ile ilk teması kurdu.

Romano, gelişmeyi, "Juventus, Ederson Moraes transferi için bugün Jorge Mendes ile temas kurdu. Ederson, takıma aranan tecrübe ve karakteri kazandırabilecek adaylar arasında görülüyor" ifadeleriyle duyurdu.

Bu temas, Juventus'un Brezilyalı kaleciye yönelik ilgisindeki ilk somut adım olarak değerlendirilirken, olası transferin mali şartlarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

FENERBAHÇE'DE 36 MAÇA ÇIKTI

Geçen sezonun başında Manchester City'den Fenerbahçe'ye transfer olan Ederson, sarı-lacivertli formayla 36 karşılaşmada görev yaptı. Brezilyalı file bekçisi bu karşılaşmaların 13'ünde kalesini gole kapattı.