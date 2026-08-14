Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı

Kliniğinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Op. Dr. Özlem Gültekin, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

48 yaşındaki Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin, 14 Ağustos'ta sabah saatlerinde kliniğinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Haber spikeri Erhan Çelik ile boşanma aşamasında olduğu bilinen bir çocuk annesi Gültekin'in acı haberi, sosyal medya hesabından duyuruldu. Op. Dr. Özlem Gültekin'in cenazesi, İzmir Karşıyaka'da bulunan Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'ne getirildi. Gültekin'in cenazesi, burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.