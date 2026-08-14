Süper Lig'de yeni dönem! Hacıosmanoğlu açıkladı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2026-2027 sezonu öncesinde yayımladığı mesajda Türk futboluna ilişkin hedeflerini ve Süper Lig'de hayata geçirilecek yenilikleri açıkladı.

Hacıosmanoğlu, Süper Lig'in Türk futbolunun en değerli markası olduğunu belirterek, rekabet kalitesini ve ekonomik sürdürülebilirliği artırmayı hedeflediklerini söyledi. TFF Başkanı, "Bizim hedefimiz bu değeri her geçen gün daha da ileri taşımaktır." ifadelerini kullandı.

"FUTBOL DIŞI UNSURLARIN DEĞİL, OYUNUN KENDİSİNİN KONUŞULMASINI İSTİYORUZ"

Türk futbolunun güvenilirliğini ve adil rekabet ortamını korumanın temel sorumluluklarından biri olduğunu vurgulayan Hacıosmanoğlu, yasa dışı bahis başta olmak üzere futbolun dürüstlüğünü tehdit eden oluşumlarla mücadele edeceklerini belirtti.

Hacıosmanoğlu, "İlgili tüm kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde hareket ederek, futbolumuzun güvenilirliğini zedelemeye yönelik hiçbir girişime fırsat vermeyeceğiz. Futbol dışı unsurların değil, oyunun kendisinin konuşulduğu bir futbol iklimi oluşturmak istiyoruz." dedi.

SÜPER LİG'DE "ÇİPLİ TOP" DÖNEMİ

Yeni sezonda teknolojinin daha yoğun kullanılacağını açıklayan Hacıosmanoğlu, Süper Lig'de "çipli top" olarak bilinen bağlantılı top teknolojisinin hayata geçirileceğini duyurdu. Ayrıca gol çizgisi teknolojisi kullanılacak, mevcut yarı otomatik ofsayt sistemi ise "Advanced VAR" sistemiyle daha ileri bir seviyeye taşınacak.

Hacıosmanoğlu, bu sistemlerle karar süreçlerini hızlandırmayı, gereksiz zaman kayıplarının önüne geçmeyi, hata payını en aza indirmeyi ve oyunun akıcılığını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

ANTHONY TAYLOR TÜRK HAKEMLİĞİ İÇİN ÇALIŞACAK

TFF Başkanı, hakemlerin gelişimine yönelik dikkat çeken bir görevlendirmeyi de açıkladı. Hacıosmanoğlu, dünyaca ünlü hakem Anthony Taylor'ın Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü olarak görev yapacağını belirtti. İngiltere Premier Lig başta olmak üzere Avrupa ve dünyanın önemli organizasyonlarında görev alan Taylor, bilgi birikimi ve tecrübesini Türk hakemliğinin gelişimi için kullanacak.

YABANCI VAR HAKEMLERİ GÖREV YAPACAK

Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarındaki en dikkat çekici başlıklardan biri ise yabancı VAR uygulaması oldu. TFF, UEFA ve FIFA tarafından üst düzey organizasyonlarda görevlendirilen VAR hakemlerinden, belirlenen protokol kapsamında Süper Lig'de yararlanacak.

Hacıosmanoğlu, "Yeni teknolojilere uyum sağladığımız bu süreçte, uluslararası bilgi ve tecrübeyi Türk hakemliğine aktararak kendi hakemlerimizin gelişimine katkı sağlayacak; Türk futbolunun, kulüplerimizin ve müsabakalarımızın yararına olabilecek her seçeneği değerlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

SPOR GÜVENLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ MESAJI

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'na da değinen Hacıosmanoğlu, yeni sezonda saha içinde ve dışında sporun birleştirici gücünü gölgeleyecek eylemlere karşı ilgili kurumlarla işbirliği içinde hareket edeceklerini belirtti.

TRENDYOL İLE ANLAŞMA 2 YIL UZATILDI

Hacıosmanoğlu, Süper Lig ve 1. Lig'in isim sponsoru Trendyol ile yapılan işbirliğinin iki yıl daha uzatıldığını da açıkladı. TFF Başkanı ayrıca yeni sezon öncesinde TFF Fantezi Lig uygulamasının hayata geçirildiğini belirterek, uygulamayla milyonlarca futbolseveri aynı platformda buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Hacıosmanoğlu, mesajını 2026-2027 sezonunun Türk futbolunun birlikten güç aldığı, rekabetin kaliteyi yükselttiği ve yeni başarıların temellerinin atıldığı bir sezon olması temennisiyle tamamladı.