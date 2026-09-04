Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Kadınlar "saatlik koca" kiralıyor - Son Dakika
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Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Kadınlar "saatlik koca" kiralıyor

Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Kadınlar "saatlik koca" kiralıyor
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Kadın nüfusunun erkekleri belirgin şekilde geride bıraktığı ve 65 yaş üstünde ikiye katladığı Letonya'da demografik kriz sıra dışı bir sektörü doğurdu. Ev işlerinde yardıma ihtiyaç duyan kadınlar için hayata geçirilen ve tesisattan marangozluğa kadar her türlü usta işini üstlenen "saatlik koca" hizmeti ülkede yok satıyor.

Letonya'da kadın nüfusunun erkekleri belirgin şekilde geride bırakması, günlük yaşamda ilginç bir pazarın doğmasına yol açtı. Ülkede ev içi tamirat ve montaj işlerinde zorlanan kadınlar için sunulan "saatlik koca" hizmeti büyük ilgi görüyor.

Avrupa’nın Baltık ülkelerinden Letonya’da kadın ve erkek nüfusu arasındaki dikkat çekici fark, günlük sosyal yaşamda sıra dışı hizmetlerin yaygınlaşmasına neden oldu. Ülkede erkek nüfusunun kadınlara oranla son derece düşük kalmasıyla birlikte, ev işlerinde ustalık gerektiren alanlarda yardıma ihtiyaç duyan kadınların tercih ettiği “saatlik koca” servislerine talep günden güne artıyor.

KADIN NÜFUSU AB ORTALAMASININ 3 KATI

Eurostat'ın yakın tarihli verilerine göre Letonya'da kadınların sayısı erkeklerden yüzde 15,5 daha fazla. Bu farkın Avrupa Birliği ortalamasının üç katından fazla olduğu belirtilirken, ileri yaşlarda tablo çok daha belirginleşiyor. World Atlas verilerine göre 65 yaşın üzerindeki Letonya nüfusunda kadınların sayısı erkeklerin yaklaşık iki katına ulaşıyor. Ülkedeki bu demografik durum sosyal hayata da doğrudan yansıyor. Festivallerde çalışan Dania isimli bekar bir kadın, iş arkadaşlarının yüzde 98'inin kadınlardan oluştuğunu belirterek; "Sohbet edebileceğimiz veya flört edebileceğimiz erkek bulmakta zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı. Dania'nın arkadaşı Zane ise birçok kadının partner bulabilmek adına çareyi yurt dışına gitmekte bulduğunu söyledi.

Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Kadınlar

"SAATLİK KOCA" KİRALIYORLAR 

Ülkede dikkat çeken bu yeni hizmet doğrudan romantik bir ilişki amacı taşımıyor. “Bir saatliğine koca” adıyla sunulan hizmet, temel olarak evdeki teknik ve usta gerektiren işleri kapsıyor.

  • Komanda24: Platform üzerinden birkaç euro karşılığında “altın elli erkekler” olarak tanıtılan ustalardan yardım alınabiliyor. Hizmet kapsamında tesisat, marangozluk, mobilya montajı ve televizyonun duvara sabitlenmesi gibi işler yapılıyor.
  • Remontdarbi.lv: Telefon veya internetten çağrılan ustalar, yaklaşık bir saat içerisinde adrese ulaşarak duvar boyama, perde tamiri ve yarım kalan ev işlerini hızlıca tamamlıyor.
Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Kadınlar

ERKEKLERİN ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ KISA 

Letonya'daki kadın-erkek nüfusu arasındaki uçurumun en büyük nedeni olarak erkeklerin ortalama yaşam süresinin daha kısa olması gösteriliyor. Uzman değerlendirmelerine ve sağlık verilerine göre:

  • Sigara Kullanımı: Erkeklerin sigara içme oranı yüzde 31 iken, kadınlarda bu oran yüzde 10 seviyesinde kalıyor.
  • Obezite ve Kilo: Erkeklerin yüzde 62'si fazla kilolu veya obez sınıfında yer alırken, kadınlarda bu oran yüzde 57 olarak öne çıkıyor.

Kötü alışkanlıklar ve sağlık sorunları nedeniyle erkeklerdeki yaşam beklentisinin düşük kalması, özellikle ileri yaş gruplarında cinsiyet dengesinin kadınlar lehine bozulmasına yol açıyor.

Letonya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • hayatdevam ederken hayatdevam ederken:
    nasıl gidiliyo bu ülkeye 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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