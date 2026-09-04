Meloni tarihe geçti! Rekorunu 10 bin kişiyle birlikte kutlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meloni tarihe geçti! Rekorunu 10 bin kişiyle birlikte kutlayacak

Meloni tarihe geçti! Rekorunu 10 bin kişiyle birlikte kutlayacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 1.413 gün görevde kalarak Silvio Berlusconi'nin rekorunu kırdı ve savaş sonrası dönemin en uzun süre görev yapan hükümetinin başına geçti. Meloni, İtalya'da son 80 yılda 68 hükümetin değiştiği siyasi tabloda elde ettiği rekoru Bari'de yaklaşık 10 bin kişinin katılacağı büyük bir etkinlikle kutlayacak.

İtalya siyasetinde Giorgia Meloni dönemi yeni bir rekora sahne oldu. 2022'de başbakanlık koltuğuna oturan Meloni'nin liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, 1.413 gün kesintisiz görev yaparak ülkenin savaş sonrası dönemindeki en uzun ömürlü hükümet oldu.

Meloni böylece eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin aynı hükümetin başında geçirdiği 1.412 günlük süreyi geride bıraktı.

80 YILDA 68 HÜKÜMET DEĞİŞTİ

Rekorun önemini artıran ayrıntı ise İtalya'nın yakın siyasi tarihinde yatıyor. Ülkede son 80 yılda 68 farklı hükümet görev yaptı. Çok sayıda hükümet, siyasi anlaşmazlıklar ve koalisyon ortakları arasındaki krizler nedeniyle görev süresini tamamlayamadan dağıldı.

Meloni ise koalisyon içerisinde yaşanan anlaşmazlıklara rağmen hükümet ortaklığını sürdürerek Berlusconi'ye ait rekoru kırmayı başardı.

Meloni tarihe geçti! Rekorunu 10 bin kişiyle birlikte kutlayacak

REKORU 10 BİN KİŞİYLE KUTLAYACAK

Meloni'nin lideri olduğu İtalya'nın Kardeşleri Partisi, rekor için ülkenin güneyindeki Puglia bölgesinin başkenti Bari'de büyük bir kutlama hazırladı.

Organizatörlerin planına göre yaklaşık 80 otobüsle destekçiler Bari'ye taşınacak. Bari Limanı'nda ise 10 bine yakın kişinin ağırlanabileceği geniş bir alan hazırlandı.

“En İstikrarlı Hükümet, En Güçlü İtalya” sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlikte Puglia'ya özgü ışık gösterilerinin yanı sıra DJ performansları da düzenlenecek.

Meloni'nin akşam saatlerinde sahneye çıkarak destekçilerine seslenmesi bekleniyor. Başbakan Yardımcıları Matteo Salvini ve Antonio Tajani'nin ise programa video bağlantısıyla katılması planlanıyor.

GÖZLER 2027 SEÇİMLERİNDE

Bari'deki organizasyon yalnızca bir rekor kutlaması olmayacak. Etkinliğin aynı zamanda 2027'de yapılması planlanan seçimler öncesinde Meloni'nin siyasi gövde gösterisine dönüşmesi bekleniyor.

Meloni hükümeti yaklaşık dört yıllık görev döneminde bir milyondan fazla kişinin istihdama katılmasını ve kişisel gelir vergilerinde toplam 21 milyar euroluk indirimi önemli icraatları arasında gösteriyor.

İtalya'nın yüksek kamu borcuna rağmen mali istikrar konusunda ilerleme kaydedildiği belirtilirken, muhalefet ise bu tablonun ekonomik büyümeye ve vatandaşların yaşam koşullarına yeterince yansımadığı görüşünde.

Meloni tarihe geçti! Rekorunu 10 bin kişiyle birlikte kutlayacak

GÖÇ POLİTİKASINI BAŞARI OLARAK GÖSTERİYOR

2022 seçimlerinde düzensiz göçle mücadeleyi en önemli vaatlerinden biri haline getiren Meloni'nin partisi, uygulanan politikaların ardından İtalya'ya gelen düzensiz göçmen sayısının yüzde 80 azaldığını savunuyor.

Meloni liderliğindeki koalisyon bugüne kadar yaklaşık 300 yasa ve kararnameyi hayata geçirdi. Güvenlik politikaları ise hükümetin en fazla ağırlık verdiği başlıklardan biri oldu.

MELONI KUTLARKEN MUHALİFLER SOKAĞA ÇIKACAK

Bari'deki gün yalnızca Meloni destekçilerinin kutlamasına sahne olmayacak. Başbakanın destekçileri limanda toplanırken, hükümet karşıtlarının da kentin tarihi merkezinde gösteri düzenlemesi planlanıyor.

Muhalif gruplar hükümeti savunma ve güvenlik politikaları ile göçmenlere yaklaşımı üzerinden eleştiriyor.

Kutlamanın dikkat çeken ayrıntılarından biri de menü olacak. Katılımcılara Bari'nin ünlü acılı ve isli makarna yemeği “Spaghetti all'Assassina” ikram edilecek.

Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni, İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Giorgia Meloni Meloni tarihe geçti! Rekorunu 10 bin kişiyle birlikte kutlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi sürüyor Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi sürüyor
Hamzabeyli’de 708 gram kaçak altın ele geçirildi Hamzabeyli'de 708 gram kaçak altın ele geçirildi
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı
Trump’tan “Suriye, kendisini Hürmüz Boğazı’na alternatif olarak tanıtıyor“ haberine “Harika“ yorumu Trump'tan "Suriye, kendisini Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak tanıtıyor" haberine "Harika" yorumu
Türkiye’den Avrupa Parlamentosu’nda TSK’ya yönelik “iftiralara“ tepki Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nda TSK'ya yönelik "iftiralara" tepki
Elazığ’da minibüs uçuruma yuvarlandı: 5’i ağır 13 yaralı Elazığ’da minibüs uçuruma yuvarlandı: 5'i ağır 13 yaralı
Togg’dan 48 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi kampanyası Togg'dan 48 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi kampanyası
Ellerini zincire sıkıştıran adamın 6 parmağı koptu Ellerini zincire sıkıştıran adamın 6 parmağı koptu
Eski bakan Denizolgun’un şüpheli ölümünde doktorunu yalanlayan kayıt Eski bakan Denizolgun'un şüpheli ölümünde doktorunu yalanlayan kayıt
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan jandarma komutan yardımcısı Kahraman’ın ifadesine ulaşıldı Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan jandarma komutan yardımcısı Kahraman'ın ifadesine ulaşıldı
Trump’tan İspanya’daki göçmen protestolarına olay yorum: Mahvolacaklar Trump'tan İspanya'daki göçmen protestolarına olay yorum: Mahvolacaklar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC’de bir kişinin daha naaşına ulaşıldı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'de bir kişinin daha naaşına ulaşıldı

15:01
Adil Demirbağ transferinde sıcak gelişme Fenerbahçe resmi açıklamayı yaptı
Adil Demirbağ transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe resmi açıklamayı yaptı
14:48
Okul saldırısı davasında avukattan çarpıcı sözler: Bu kadın ceza yatamıyor, 12-13 kilo verdi
Okul saldırısı davasında avukattan çarpıcı sözler: Bu kadın ceza yatamıyor, 12-13 kilo verdi
14:31
Pimi çekip bombayı patlatamadılar Galatasaray’da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı
Pimi çekip bombayı patlatamadılar! Galatasaray'da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı
14:21
Marmara’da batan geminin yeri tespit edildi
Marmara'da batan geminin yeri tespit edildi
14:06
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
14:06
Güle güle Çağlar İşte yeni adresi
Güle güle Çağlar! İşte yeni adresi
13:49
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor’a sürpriz isim
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor'a sürpriz isim
13:37
Ece Güner siyaseti bıraktı: İmamoğlu’nun danışmanlığından istifa ediyorum
Ece Güner siyaseti bıraktı: İmamoğlu’nun danışmanlığından istifa ediyorum
13:25
Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı 12 yıl 2 aya kadar hapsi istendi
Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı! 12 yıl 2 aya kadar hapsi istendi
13:09
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz’ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz'ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
13:04
Okul katliamı davasında ilk duruşma Anne ağladı, baba oğlunu suçladı
Okul katliamı davasında ilk duruşma! Anne ağladı, baba oğlunu suçladı
12:59
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon! İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 15:12:33. #7.12#
SON DAKİKA: Meloni tarihe geçti! Rekorunu 10 bin kişiyle birlikte kutlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement