Yapay zeka Süper Lig'in gol kralını şimdiden açıkladı! Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Onuachu... - Son Dakika
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Yapay zeka Süper Lig'in gol kralını şimdiden açıkladı! Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Onuachu...

Yapay zeka Süper Lig\'in gol kralını şimdiden açıkladı! Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Onuachu...
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Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu öncesinde dört büyüklerin kadrosuna kattığı yıldızlarla gol krallığı yarışında büyük bir rekabet bekleniyor. Victor Osimhen, Dusan Vlahovic, Romelu Lukaku ve Paul Onuachu gibi yıldızların yer aldığı yarış için yapay zeka ChatGPT'nin tahmini dikkat çekti. Listenin zirvesinde 25 golle Victor Osimhen yer aldı.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu, bugün oynanacak Galatasaray-Çorum FK karşılaşmasıyla başlayacak. Geçtiğimiz sezonu Galatasaray şampiyon olarak tamamlarken, gol krallığında zirveyi 22'şer golle Paul Onuachu ve Eldor Shomurodov paylaşmıştı.

Yeni sezon öncesinde dört büyükler kadrolarını önemli isimlerle güçlendirdi. Muhammed Salah, Mason Greenwood, Dusan Vlahovic ve Romelu Lukaku gibi dünyaca ünlü yıldızların Süper Lig'e gelmesiyle gol krallığı yarışındaki rekabet de arttı.

GÖZLER YILDIZ GOLCÜLERDE

Yeni sezonda gol krallığı yarışının öne çıkan isimleri arasında Galatasaray'dan Victor Osimhen, Beşiktaş'tan Dusan Vlahovic, Fenerbahçe'den Romelu Lukaku ve Trabzonspor'dan Paul Onuachu bulunuyor.

Bu isimlerin yanı sıra Muhammed Salah, Mason Greenwood, Eldor Shomurodov, Vedat Muriqi, Leandro Trossard ve Barış Alper Yılmaz da tahmin listesinde kendisine yer buldu.

YAPAY ZEKA GOL SAYILARINI TAHMİN ETTİ

Süper Lig'de yeni sezon heyecanının başlamasına kısa bir süre kala yapay zeka ChatGPT, gol krallığı yarışında öne çıkabilecek futbolcuların sezon sonunda ulaşacağı gol sayılarına ilişkin bir tahmin hazırladı.

Tahmine göre gol krallığı yarışının ilk dört sırasında Victor Osimhen, Paul Onuachu, Dusan Vlahovic ve Romelu Lukaku yer alacak.

İŞTE YAPAY ZEKANIN GOL KRALLIĞI TAHMİNİ

  • Andreas Skov Olsen — 8 gol
  • Hyeon-gyu Oh — 9 gol
  • Barış Alper Yılmaz — 12 gol
  • Vedat Muriqi — 13 gol
  • Leandro Trossard — 13 gol
  • Eldor Shomurodov — 15 gol
  • Mason Greenwood — 16 gol
  • Muhammed Salah — 18 gol
  • Romelu Lukaku — 19 gol
  • Dusan Vlahovic — 20 gol
  • Paul Onuachu — 23 gol
  • Victor Osimhen — 25 gol

ZİRVEDE OSIMHEN VAR

Yapay zekanın tahmininde Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, 25 golle Süper Lig'in gol kralı olarak gösterildi. Osimhen'in en yakın takipçisi 23 golle Trabzonspor'un santrforu Paul Onuachu olurken, Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic için 20, Fenerbahçe'nin yıldızı Romelu Lukaku için ise 19 gol tahmini yapıldı. Muhammed Salah'ın 18, Mason Greenwood'un ise 16 gole ulaşacağı öngörüldü.

Trendyol Süper Lig, Victor Osimhen, Romelu Lukaku, Trabzonspor, Galatasaray, Yapay Zeka, Fenerbahçe, Beşiktaş, ChatGPT, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yapay zeka Süper Lig'in gol kralını şimdiden açıkladı! Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Onuachu... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Faruk Demiroğlu Faruk Demiroğlu:
    Osimen bu sezon net iki kırmızı yer 0 0 Yanıtla
  • p7yrwjp54d p7yrwjp54d:
    grid Orban nerde 0 0 Yanıtla
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