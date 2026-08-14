Yapay zeka Süper Lig\'in gol kralını şimdiden açıkladı! Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Onuachu...

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu, bugün oynanacak Galatasaray-Çorum FK karşılaşmasıyla başlayacak. Geçtiğimiz sezonu Galatasaray şampiyon olarak tamamlarken, gol krallığında zirveyi 22'şer golle Paul Onuachu ve Eldor Shomurodov paylaşmıştı.

Yeni sezon öncesinde dört büyükler kadrolarını önemli isimlerle güçlendirdi. Muhammed Salah, Mason Greenwood, Dusan Vlahovic ve Romelu Lukaku gibi dünyaca ünlü yıldızların Süper Lig'e gelmesiyle gol krallığı yarışındaki rekabet de arttı.

GÖZLER YILDIZ GOLCÜLERDE

Yeni sezonda gol krallığı yarışının öne çıkan isimleri arasında Galatasaray'dan Victor Osimhen, Beşiktaş'tan Dusan Vlahovic, Fenerbahçe'den Romelu Lukaku ve Trabzonspor'dan Paul Onuachu bulunuyor.

Bu isimlerin yanı sıra Muhammed Salah, Mason Greenwood, Eldor Shomurodov, Vedat Muriqi, Leandro Trossard ve Barış Alper Yılmaz da tahmin listesinde kendisine yer buldu.

YAPAY ZEKA GOL SAYILARINI TAHMİN ETTİ

Süper Lig'de yeni sezon heyecanının başlamasına kısa bir süre kala yapay zeka ChatGPT, gol krallığı yarışında öne çıkabilecek futbolcuların sezon sonunda ulaşacağı gol sayılarına ilişkin bir tahmin hazırladı.

Tahmine göre gol krallığı yarışının ilk dört sırasında Victor Osimhen, Paul Onuachu, Dusan Vlahovic ve Romelu Lukaku yer alacak.

İŞTE YAPAY ZEKANIN GOL KRALLIĞI TAHMİNİ

Andreas Skov Olsen — 8 gol

Hyeon-gyu Oh — 9 gol

Barış Alper Yılmaz — 12 gol

Vedat Muriqi — 13 gol

Leandro Trossard — 13 gol

Eldor Shomurodov — 15 gol

Mason Greenwood — 16 gol

Muhammed Salah — 18 gol

Romelu Lukaku — 19 gol

Dusan Vlahovic — 20 gol

Paul Onuachu — 23 gol

Victor Osimhen — 25 gol

ZİRVEDE OSIMHEN VAR

Yapay zekanın tahmininde Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, 25 golle Süper Lig'in gol kralı olarak gösterildi. Osimhen'in en yakın takipçisi 23 golle Trabzonspor'un santrforu Paul Onuachu olurken, Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic için 20, Fenerbahçe'nin yıldızı Romelu Lukaku için ise 19 gol tahmini yapıldı. Muhammed Salah'ın 18, Mason Greenwood'un ise 16 gole ulaşacağı öngörüldü.