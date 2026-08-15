Acun Ilıcalı durmuyor! Hull City'den 10. transfer - Son Dakika
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Acun Ilıcalı durmuyor! Hull City'den 10. transfer

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, RB Salzburg forması giyen 23 yaşındaki Fransız orta saha Lucas Gourna-Douath'ı kadrosuna kattı. İngiliz ekibi, yeni transferiyle 2031 yazına kadar sözleşme imzalarken RB Salzburg'a 4 milyon euro garanti bonservis bedeli ödeyecek. Gourna-Douath, Hull City'nin yaz dönemindeki 10. transferi oldu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City, orta saha transferinde mutlu sona ulaştı. "Kaplanlar", Avusturya temsilcisi RB Salzburg'da forma giyen Lucas Gourna-Douath'ın transferini resmen açıkladı. Fransız futbolcuyla 2031 yazına kadar geçerli beş yıllık anlaşma sağlandı.

4 MİLYON EURO BONSERVİS

Hull City'nin transfer için RB Salzburg'a 4 milyon euro garanti bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi. Anlaşmada performansa bağlı bonusların da bulunduğu belirtildi.

<a class='keyword-sd' href='/acun-ilicali/' title='Acun Ilıcalı'>Acun Ilıcalı</a> durmuyor! Hull City'den 10. transfer

Avusturya ekibi ayrıca Gourna-Douath'ın gelecekte başka bir kulübe transfer olması halinde elde edilecek bonservis gelirinin yüzde 10'unu alacak.

YAZ DÖNEMİNİN 10. TAKVİYESİ

Hull City, Lucas Gourna-Douath transferiyle birlikte yaz döneminde kadrosuna kattığı oyuncu sayısını 10'a yükseltti. Kariyerinde Şampiyonlar Ligi, Serie A ve Ligue 1 deneyimleri bulunan 23 yaşındaki orta saha, bundan sonraki mücadelesini İngiltere'de sürdürecek.

"PREMİER LİG HER FUTBOLCUNUN HAYALİ"

Transferinin ardından kulübün resmi kanallarına konuşan Gourna-Douath, Hull City'ye katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Fransız futbolcu, "Çok mutluyum. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Premier Lig her futbolcunun hayalidir. Artık bu ligde oynama fırsatına sahibim." ifadelerini kullandı. Gourna-Douath ayrıca Avrupa'nın farklı liglerinde edindiği tecrübeyi Hull City formasıyla sahaya yansıtmak istediğini söyledi.

HULL CITY'NIN TRANSFERLERİ

Lucas Gourna-Douath (23, Ön Libero)

Salzburg/ Bundesliga – 4 milyon €

Nobel Mendy (21, Stoper)

Rayo/ LaLiga – 23,40 milyon €

Konstantinos Tzolakis (23, Kaleci)

Olympiakos/ Yunanistan Ligi – 23,30 milyon €

Lucas Herrington (18, Stoper)

Colorado/ MLS – 14,80 milyon €

Jens Hjerta-Dahl (20, Merkez Orta Saha)

Tromsö/ Eliteserien – 9,50 milyon €

Jack Butland (33, Kaleci)

Rangers/ Premiership – 2,50 milyon €

Elliott Stroud (24, Sol Orta Saha)

Mjällby AIF/ Allsvenskan – 2,50 milyon €

Hidemasa Morita (31, Merkez Orta Saha)

Sporting/ Liga Portugal – Bedelsiz

Matt Targett (30, Sol Bek)

Newcastle/ Premier League – Bedelsiz

Oscar Zambrano (22, Ön Libero)

NK Maribor/ Prva Liga –

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