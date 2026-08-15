Transfer yapmayan Galatasaray\'da ayrılık! Kafasına koydu gidiyor

Süper Lig'de yeni sezona puan kaybıyla başlayan Galatasaray'da dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. Güney Amerikalı gazeteci Sebastian Giovanelli'nin haberine göre Lucas Torreira, Galatasaray'dan ayrılmak istediğini menajerine iletti. Uruguaylı futbolcunun kariyerine başka bir ülkede devam etmek istediği belirtildi.

İSTANBUL'DA UĞRADIĞI SALDIRI KARARINDA ETKİLİ OLDU

Habere göre Torreira'nın ayrılık kararında, 12 Mayıs'ta İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde uğradığı fiziksel saldırı önemli rol oynadı.

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin serbest bırakılması ve ardından Torreira'nın şoförünü hedef alarak yeniden saldırgan tavırlar sergilemesi, tecrübeli futbolcuyu rahatsız etti.

YÖNETİMDEN İKİ ÖZEL KORUMA TEKLİFİ

Yaşananların ardından Galatasaraylı yöneticiler Maruf Güneş ve Abdullah Kavukcu'nun devreye girdiği belirtildi. İki yöneticinin Torreira'ya iki özel koruma tahsis edilmesini teklif ettiği öğrenildi.

MUSLERA VE ICARDI'NİN AYRILIĞI DA ETKİLEDİ

Haziran ayında çıktığı tatilin ardından takıma dönen ve Galatasaray'da kalmaya karar veren Torreira'nın, saha dışında yaşadığı huzursuzluğun yanı sıra takımdaki yakın arkadaşlarının ayrılığından da etkilendiği öne sürüldü. Fernando Muslera ve Mauro Icardi'nin ayrılıklarına alışamadığı ifade edilen Uruguaylı futbolcunun, yakın arkadaşlarının gidişinin ardından kendisini yalnız hissettiği ve artık İstanbul'da yaşamak istemediği iddia edildi.

YÖNETİM VE TEKNİK HEYET İKNA ETMEYE ÇALIŞACAK

Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti ise takımın önemli isimlerinden Torreira'yı kaybetmek istemiyor. Sarı-kırmızılı yönetimin kısa süre içerisinde 30 yaşındaki futbolcuyla özel bir görüşme gerçekleştirerek ayrılık kararından vazgeçirmeye çalışacağı bildirildi.