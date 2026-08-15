Fırında skandal görüntüler: Millete fare pisliği yedirmişler! "Bunlar insanı öldürür" - Son Dakika
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Fırında skandal görüntüler: Millete fare pisliği yedirmişler! "Bunlar insanı öldürür"

Fırında skandal görüntüler: Millete fare pisliği yedirmişler! "Bunlar insanı öldürür"
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Hatay’da zabıta ekiplerinin fırına gerçekleştirdikleri denetimde iş yerinde paletlerin altında fare dışkısı ve farelerin parçaladığı çuvallar tespit edildi. Hijyen kurallarına uymayan fırının faaliyetleri durdurulurken derin dondurucuda buz kırmak için bulunan paslı keserse zabıta ekiplerini hayrete düşürdü. Zabıta müdürü Ali Avan, "Fare pisliklerinden benim midem bulanıyor şuan. Son kullanma tarihi geçmiş ekşi mayalar var, bunlar insanları öldürür" dedi.

Dörtyol Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmesine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 

UN ÇUVALLARININ ALTINDAN KARINCA VE FARE YUVASI ÇIKTI

Zabıta ekipleri tarafından Yeşil Mahalle’de faaliyet gösteren bir fırında yapılan denetimde, işletmenin hijyen kurallarına uymadığı tespit edildi. Denetimde; iş yerinde bulunan paletlerin altında karınca ve fare yuvası olduğu görüldü. Öte yandan un çuvallarını farelerin parçaladığı ve fare dışkılarının paletlerin altında olduğu tespit edildi. 

Fırında skandal görüntüler: Millete fare pisliği yedirmişler!

ANINDA MÜHÜRLENDİ

Zabıta ekipleri iş yerini mühürleyerek fırında faaliyeti durdurdu. Zabıta müdürü Ali Avan’ın derin dondurucudan çıkan paslı keseri çalışanlara sorması üzerine iş yeri çalışanının keseri buz kırmak için gıdaya temas ettirdiğini söylemesi tepkiye neden oldu.

Fırında skandal görüntüler: Millete fare pisliği yedirmişler!

"BUNLAR İNSANI ÖLDÜRÜR"

Fare dışkılarının yer aldığı fırında üretilen ekmeklerin vatandaşların sofrasına geldiğine dikkat çeken Zabıta Müdürü Ali Avan, son kullanma tarihi geçmiş ekşi mayaların kullanımının ölümle sonuçlanabileceğini belirterek "Karınca, fare yuvası var ve çuvalı fare parçalamış. Gıda üretiyorsunuz, zemin çöplük gibi. Ekmekler bizim sofralarımıza geliyor. Bu pislik içerisinde gıda üretimi yapan yere ben izin vermiyorum. Palet var ama çuvallar yere temas ediyor. Fare pisliklerinden benim midem bulanıyor şuan. Son kullanma tarihi geçmiş ekşi mayalar var, bunlar insanları öldürür. Biz burayı durduruyoruz. Derin dondurucuda keser var, bunun gıdaya temas etmesi uygun mu. Buradaki işletmeyi kapatıyoruz, ben bu fare pisliğini kabul etmiyorum" dedi.

Belediye, Dörtyol, Fırıncı, Zabıta, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Fırıncı Fırında skandal görüntüler: Millete fare pisliği yedirmişler! 'Bunlar insanı öldürür' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • rz4zkrjztd rz4zkrjztd:
    sıkı denetim şart Nurdağı da bence denetim lazım devletimizden Allah razı olsun 0 0 Yanıtla
  • ondersaplar571@gmail.com [email protected]:
    daha önce kotrol yapılmış olsa ve sürekli yapılsa ? bunlar mümkün değil 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fırında skandal görüntüler: Millete fare pisliği yedirmişler! "Bunlar insanı öldürür" - Son Dakika
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