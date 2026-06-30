Genç kadın, Aziz Yıldırım'ın evinde hayatını kaybetti - Son Dakika
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Genç kadın, Aziz Yıldırım'ın evinde hayatını kaybetti

Genç kadın, Aziz Yıldırım\'ın evinde hayatını kaybetti
30.06.2026 20:44
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kızına manikür ve pedikür hizmeti vermek için evine giden 24 yaşındaki kadın kuaförü Derya Gündoğdu, aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Polis, evde geniş çaplı inceleme başlattı.

İstanbul Üsküdar’a bağlı Kandilli Mahallesi’nde, Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım’a ait olduğu belirtilen bir ikamette şüpheli bir ölüm olayı gerçekleşti. 

AZİZ YILDIRIM'IN EVİNDE ÖLÜM

İddialara göre, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kızına manikür ve pedikür hizmeti vermek için evine giden 24 yaşındaki kadın kuaförü Derya Gündoğdu, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden fenalaşarak hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, genç kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine, asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri adreste detaylı bir çalışma başlattı. Genç kadının kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak. 

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    Yorumlar (1)

  • Ali Parlak Ali Parlak:
    Aziz yıldırım eski değil şuanki mevcut yenı başkan 1 0 Yanıtla
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