Somali'de Eş-Şebab'a Büyük Darbe - Son Dakika
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Somali'de Eş-Şebab'a Büyük Darbe

30.06.2026 18:10
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Türk ordusunun desteğiyle düzenlenen operasyonda 35 terörist etkisiz hale getirildi.

Somali ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile koordineli olarak Somali'nin Aşağı Şabele bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlenen hava operasyonlarında en az 35 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, operasyonların bu sabah F-16 savaş uçakları kullanılarak gerçekleştirildiği, Eş-Şebab mensuplarının kullandığı mağaralar, silah depoları ve saklanma noktalarının hedef alındığı belirtildi.

Hava saldırılarında en az 35 Eş-Şebab mensubunun etkisiz hale getirildiği, 20'den fazla örgüt üyesinin ise ağır yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırıların ardından hedef alınan bölgede çok sayıda büyük patlamanın meydana geldiği kaydedildi. Bu durumun bölgede silah stokları, patlayıcı maddeler ve örgüte ait askeri malzemelerin bulunduğuna işaret ettiği aktarıldı.

Operasyon bölgesinde ayrıca terör saldırılarında kullanılmak üzere hazırlanmış patlayıcı yüklü araçların ve örgüt mensuplarının bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, terörle mücadele kapsamında verdikleri destekten dolayı uluslararası ortaklara teşekkür edilerek Eş-Şebab'a karşı operasyonların sürdürüleceği vurgulandı.

Somali'de 2006'da ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri ve uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütülüyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Savunma, Somali, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali'de Eş-Şebab'a Büyük Darbe - Son Dakika

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