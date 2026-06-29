Kadir İnanır’ın vefatıyla ilgili soruların ardından Türkan Şoray’ın kelimeleri boğazına düğümlendi

Yeşilçam’ın efsanevi ismi Kadir İnanır’ın geçtiğimiz gün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanmasının ardından, en yakın dostlarından Türkan Şoray katıldığı bir etkinlikte duygu dolu anlar yaşadı.

KELİMELER BOĞAZINDA DÜĞÜMLENDİ

Cenaze töreninde fenalık geçiren ve derin bir üzüntü yaşayan Şoray, daha önceden planlanan bir söyleşi programı kapsamında bugün sevenleriyle bir araya geldi.

Söyleşi öncesinde basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtlayan Şoray, gazetecilerin İnanır’ın vefatına yönelik soruları karşısında konuşmakta hayli zorlandı. Acısı yüzüne yansıyan Türk sinemasının “Sultan” lakaplı oyuncusunun kelimeleri boğazında düğümlendi.

SAHNEDE DE GÖZYAŞLARIYLA MÜCADELE ETTİ

Daha sonra program kapsamında sahneye çıkan ve salondaki katılımcılara hitap eden Türkan Şoray, Kadir İnanır’ın vefatıyla ilgili yürek burkan ifadeler kullandı.

Yaşadığı derin hüznü sahnede de gizleyemeyen ve gözyaşlarıyla mücadele eden usta oyuncu, “Aslında sizlerle burada birlikte olmak için çok önceden söz verdiğimde bu acı olay yaşanmamıştı. Gerçekten acımız çok taze. Çok büyük bir kayıp… Benim de her zaman kalbimde olacak” dedi.