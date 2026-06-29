Akaryakıt krizi Rusya’yı sardı: Benzinliklerde kavga çıktı

Ukrayna’nın Rusya’daki petrol rafinerileri ve enerji altyapısına yönelik saldırılarının ardından ülkede akaryakıt krizi derinleşti. Birçok bölgede yakıt tedarikinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle benzinliklerin önünde uzun araç kuyrukları oluştu.

BENZİN İSTASYONLARINDA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, akaryakıt almak için sıra bekleyen sürücüler arasında çıkan tartışmaların kısa sürede kavgaya dönüştüğü görüldü. Benzinliklerde oluşan yoğunluk sırasında yaşanan arbede anları dikkat çekti.

Bazı bölgelerde yakıtın kısa sürede tükendiği, bu nedenle sürücülerin uzun süre beklemek zorunda kaldığı ve yoğunluğun özellikle belirli saatlerde daha da arttığı aktarıldı.

GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.