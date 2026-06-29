Ukrayna’nın Rusya’daki petrol rafinerileri ve enerji altyapısına yönelik saldırılarının ardından ülkede akaryakıt krizi derinleşti. Birçok bölgede yakıt tedarikinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle benzinliklerin önünde uzun araç kuyrukları oluştu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, akaryakıt almak için sıra bekleyen sürücüler arasında çıkan tartışmaların kısa sürede kavgaya dönüştüğü görüldü. Benzinliklerde oluşan yoğunluk sırasında yaşanan arbede anları dikkat çekti.
Bazı bölgelerde yakıtın kısa sürede tükendiği, bu nedenle sürücülerin uzun süre beklemek zorunda kaldığı ve yoğunluğun özellikle belirli saatlerde daha da arttığı aktarıldı.
Paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Son Dakika › Rusya › Akaryakıt krizi Rusya’yı sardı: Benzinliklerde kavga çıktı - Son Dakika
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