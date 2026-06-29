Akaryakıt krizi Rusya’yı sardı: Benzinliklerde kavga çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akaryakıt krizi Rusya’yı sardı: Benzinliklerde kavga çıktı

29.06.2026 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerileri ve enerji altyapısına yönelik stratejik saldırıları, ülkede derin bir akaryakıt krizini tetikledi. Tedarik zincirinin kırılmasıyla benzin istasyonlarında kilometrelerce kuyruk oluşurken, saatlerce sıra bekleyen ve yakıtın tükenmesinden endişe eden sürücüler arasında çıkan kavgalar kameralara yansıdı.

Ukrayna’nın Rusya’daki petrol rafinerileri ve enerji altyapısına yönelik saldırılarının ardından ülkede akaryakıt krizi derinleşti. Birçok bölgede yakıt tedarikinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle benzinliklerin önünde uzun araç kuyrukları oluştu.

BENZİN İSTASYONLARINDA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, akaryakıt almak için sıra bekleyen sürücüler arasında çıkan tartışmaların kısa sürede kavgaya dönüştüğü görüldü. Benzinliklerde oluşan yoğunluk sırasında yaşanan arbede anları dikkat çekti.

Bazı bölgelerde yakıtın kısa sürede tükendiği, bu nedenle sürücülerin uzun süre beklemek zorunda kaldığı ve yoğunluğun özellikle belirli saatlerde daha da arttığı aktarıldı.

GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ukrayna, Enerji, Güncel, Rusya, Dünya, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Rusya Akaryakıt krizi Rusya’yı sardı: Benzinliklerde kavga çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    Ülkedeki gerçek, bilinmesi gereken haberleri vememek için yakında validenizin komşuyla ettigi dedikoduyu haber edersiniz anncaaa 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ’da et yiyen dev çekirge görüntülendi Elazığ'da et yiyen dev çekirge görüntülendi
Balkon demirinde mahsur kaldı, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı Balkon demirinde mahsur kaldı, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı
150 milyon dolarlık yüzen saray Bodrum’da 150 milyon dolarlık yüzen saray Bodrum’da
Yüksekova’da 28 kilo uyuşturucuyla yakalanan doktor tutuklandı Yüksekova'da 28 kilo uyuşturucuyla yakalanan doktor tutuklandı
14 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası kamerada 14 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası kamerada
Hakan Çalhanoğlu’na bir kötü haber de kulübü Inter’den Hakan Çalhanoğlu'na bir kötü haber de kulübü Inter'den
Elazığ’da yılan kümesteki 5 kaz yavrusunu telef etti Elazığ'da yılan kümesteki 5 kaz yavrusunu telef etti
Sosyal medya hesabından paylaştı Lewandowski, Türkiye’de Sosyal medya hesabından paylaştı! Lewandowski, Türkiye'de
Kürt rapçi Serhado, Diyarbakır’da konser verdi Kürt rapçi Serhado, Diyarbakır'da konser verdi

17:48
Dünya Kupası’na veda eden Suudi Arabistan’da istifa 7 yıllık görevini bıraktı
Dünya Kupası'na veda eden Suudi Arabistan'da istifa! 7 yıllık görevini bıraktı
16:25
Validen kumar itirafı: Eşime bile mesaj geliyor, bağımlı yapacaklar
Validen kumar itirafı: Eşime bile mesaj geliyor, bağımlı yapacaklar
15:52
İzmir ve Bursa’da yangın Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
15:50
Almanya’da silahlı saldırı: 5 ölü
Almanya'da silahlı saldırı: 5 ölü
15:46
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık’ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı
15:29
Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim
Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim
15:09
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
14:37
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha’da gerçekleşecek
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek
14:20
AK Parti’den İsrail’in skandal 1915 kararına ilk tepki
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki
12:52
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti Mesajlar inanılmaz
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 18:21:48. #7.12#
SON DAKİKA: Akaryakıt krizi Rusya’yı sardı: Benzinliklerde kavga çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.