Darıca\'da Başından Vurulan Kadın Ağır Yaralandı

Funda Özlem Yıldız:

Bu tür hadiseler ne yazık ki toplumda var olan sorunları göstermektedir. Emniyet güçlerinin cephe alması olumlu bir gelişmedir. Detayları beklemenin ve olayla ilgili soruşturmanın düzgün yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum.