Darıca'da Başından Vurulan Kadın Ağır Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Darıca'da Başından Vurulan Kadın Ağır Yaralandı

Darıca\'da Başından Vurulan Kadın Ağır Yaralandı
29.06.2026 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde evde başından vurulan kadın ağır yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde evde başından vurulan kadın, ağır yaralandı. Kadının evdeki 3 arkadaşı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

BAŞINDAN SİLAHLA VURULDU

Olay, öğle saatlerinde Sırasöğütler Mahallesi'nde meydana geldi. Evde arkadaşları ile birlikte bulunan ismi henüz öğrenilemeyen kadın, tabancayla başından vuruldu. Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan kadın, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, evde bulunan 2 erkek ile 1 kadını gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, Darıca, Güncel, Polis, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Darıca'da Başından Vurulan Kadın Ağır Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sezen Kılçık Sezen Kılçık:
    Biz gençler artık bu tür şiddet haberlerinden sıkıldık, başka şeyler düşünüyoruz aslında. 0 0 Yanıtla
  • Funda Özlem Yıldız Funda Özlem Yıldız:
    Bu tür hadiseler ne yazık ki toplumda var olan sorunları göstermektedir. Emniyet güçlerinin cephe alması olumlu bir gelişmedir. Detayları beklemenin ve olayla ilgili soruşturmanın düzgün yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. 0 0 Yanıtla
  • Rabia Gökkol Rabia Gökkol:
    Böyle olaylar gerçekten üzücü. Umarız kadın kurtulur ve tedavisi iyi geçer. Polis hızlı müdahale etmiş en azından, bu kısmı olumlu tabi. Soruşturmanın iyi yürütülmesini ve olay hakkında gerçeklerin ortaya çıkmasını umuyorum. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ’da et yiyen dev çekirge görüntülendi Elazığ'da et yiyen dev çekirge görüntülendi
Bozcaada’ya yazın o araçların geçişleri yasaklandı Bozcaada'ya yazın o araçların geçişleri yasaklandı
Balkon demirinde mahsur kaldı, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı Balkon demirinde mahsur kaldı, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı
Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı sonrası yakalama kararı çıkarıldı Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı sonrası yakalama kararı çıkarıldı
Aziz Yıldırım’dan Skriniar’ın transferi için kesin karar Aziz Yıldırım'dan Skriniar'ın transferi için kesin karar
Bodrum’da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Bodrum'da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

16:25
Validen kumar itirafı: Eşime bile mesaj geliyor, bağımlı yapacaklar
Validen kumar itirafı: Eşime bile mesaj geliyor, bağımlı yapacaklar
15:52
İzmir ve Bursa’da yangın Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
15:46
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık’ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı
15:09
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
14:37
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha’da gerçekleşecek
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek
14:20
AK Parti’den İsrail’in skandal 1915 kararına ilk tepki
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 17:32:44. #7.12#
SON DAKİKA: Darıca'da Başından Vurulan Kadın Ağır Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.