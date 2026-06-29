İran'da nadir görülen bir doğa olayı yaşandı.
İran devlet televizyonuna göre, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Kunarek kentinde yer alan Bender Teng çamur volkanı muson rüzgarlarının tetiklemesiyle birlikte yeniden hareketlendi.
Volkandan lav yerine çamur fışkırdı ve tüm bölge çamurla kaplandı.
Söz konusu nadir doğa olayı, bölgedeki doğa turizmi açısından da büyük önem taşıyor.
Son Dakika › Güncel › İran'da çamur volkanı faaliyete geçti - Son Dakika
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