İran'da çamur volkanı faaliyete geçti - Son Dakika
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İran'da çamur volkanı faaliyete geçti

29.06.2026 20:51
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İran'da son derece nadir görülen bir doğa olayı meydana geldi. Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Kunarek kentinde yer alan Bender Teng çamur volkanı yeniden faaliyete geçti. Volkandan lav yerine fışkıran çamurlar tüm bölgeyi kapladı.

İran'da nadir görülen bir doğa olayı yaşandı.

LAV YERİNE ÇAMUR FIŞKIRDI

İran devlet televizyonuna göre, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Kunarek kentinde yer alan Bender Teng çamur volkanı muson rüzgarlarının tetiklemesiyle birlikte yeniden hareketlendi.

Volkandan lav yerine çamur fışkırdı ve tüm bölge çamurla kaplandı.

TURİZM AÇISINDAN ÖNEMİ BÜYÜK

Söz konusu nadir doğa olayı, bölgedeki doğa turizmi açısından da büyük önem taşıyor.

Kaynak: AA

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