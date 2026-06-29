La Liga devi Barcelona'dan ayrılan 37 yaşındaki Polonyalı oyuncu Robert Lewandowski'nin yeni adresi belli oldu.
MLS ekibi Chicago Fire, Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski'nin transferini açıkladı. Yıldız golcü, yeni takımıyla 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ''Küresel futbol ikonu ve Polonya tarihinde tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Robert Lewandowski'yi kadromuza kattık. Hoş geldin Lewandowski!'' ifadeleri kullanıldı.
Robert Lewandowski, geçtiğimiz sezon Barcelona ile tüm kulvarlarda toplamda 46 maça çıktı. Polonyalı santrfor, söz konusu 46 karşılaşmada 46 gol atıp 19 asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Resmi açıklama geldi! İşte Lewandowski'nin yeni takımı - Son Dakika
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